İzmir’den Bükreş’e uçuşlar başladı

TAV İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na Wizz Air’e ait W4-3125 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçakla 200 yolcu ile İzmir’e geldi. Yolcular terminalde TAV yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Wizz Air, 20 Ekim 2024’e kadar pazartesi, cuma ve pazar olmak üzere haftada üç gün karşılıklı uçuş gerçekleştirecek.

Yapılan ilk uçuşla ilgili açıklama yapan TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, “Beş yıl aradan sonra İzmir-Bükreş arası direkt uçuşların yeniden başlamasından dolayı mutluluk duyuyoruz. İzmir’i direkt uçuşlarla tüm dünyaya bağlamak için paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Dünyanın her yerinden gelen yolcularımızı karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Öte yandan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na toplam 42 havayolu ile 38 ülke 73 farklı destinasyona karşılıklı uçuş düzenleniyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı , 2024 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre dış hatlarda yüzde 31 artışla 1,3 milyon yolcuya hizmet verdi. Toplam yolcu sayısı ise yine geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15'lik bir artışla 4,1 milyon oldu.