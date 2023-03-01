Japon Marubeni, Temsa İş Makinaları’nı bünyesine kattı

Temsa İş Makinaları'ndaki hisse devri tamamlandı. Temsa İş Makinaları'nın yüzde 49'luk hissesini 2014 yılında alan ve 2019’da yüzde 90'a çıkaran Marubeni Corporation, 2023 Şubat ayı itibarıyla hisse devir sürecini tamamlayarak şirketteki payını yüzde 100'e çıkarttı. Hisse devrinin tamamlanması sonrasında Temsa İş Makinaları, ticari unvanını Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. olarak değiştirdi.

Komatsu, Volvo Trucks, Dieci, Crown, Komatsu Joy ve Montabert markalarının distribütörlüğünü yürüten şirket, aynı zamanda kiralama ve Platinum Used markası ile iş makineleri ve forkliftlerin ikinci el alım-satımı hizmeti veriyor.

50'den fazla yetkili satıcı ve servis noktasını bulunuyor

İlk olarak 1983 yılında Komatsu distribütörlüğü ile faaliyetlerine başlayan firma, sırası ile 2010’da İtalyan teleskopik yükleyici üreticisi Dieci, 2017’de dünyanın önde gelen ağır ticari araç markası Volvo Trucks, Amerika merkezli forklift ve depo ekipmanları markası Crown ve son olarak 2022’de ise yer üstü maden makinaları Komatsu Joy ile Montabert kırıcılarının distribütörlüklerini üstlenerek faaliyet alanını genişletti.

İstanbul Genel Müdürlüğü, Gebze ve Ankara'daki teknik merkezleri, Hadımköy Volvo Trucks Center ve Adana'daki kova ve ataşman üretim merkezleri ile toplam 5 noktada 240 çalışan ile hizmet veren firma ayrıca, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'da 50'den fazla yetkili satıcı ve servis noktasını bünyesinde bulunduruyor.