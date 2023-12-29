Juan Valdez, yılı 40 satış noktasıyla tamamlıyor

Dünya genelinde 621 satış noktasına ulaşan, Türkiye’de ise başta İstanbul olmak üzere Ankara ve Bursa’da da kahve severlerle buluşmaya devam eden Juan Valdez, şube sayısını artırmaya devam ediyor.

Vatan Caddesi, Florya Honest Holding Plaza, İGA ve 20 kurumsal firmada eş zamanlı gerçekleştirdiği açılışlarla adından söz ettiren marka, yılı hedeflediği 20 Juan Valdez Şubesi ve 20 Juan Valdez Corp Shop ile toplam 40 satış noktasıyla tamamlıyor.

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan Juan Valdez, 2024 yılında da kahve severleri yeni şubeleriyle buluşturarak büyüme çizgisini sürdürecek. 2024’ün ilk şubesi, Emaar Square AVM’de kahve tutkunlarına kapılarını açacak.