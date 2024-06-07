Kahve Dünyası, ilk yurt dışı ‘algötür’ mağazasını Kıbrıs’ta açtı

Kahve ve çikolata zinciri Kahve Dünyası, şube yatırımlarına devam ediyor. İlk mağazasını İstanbul’un Eminönü semtinde açan bugün yurt içinde 300’ü aşkın mağaza olmak üzere bine yakın satış noktası, yurt dışında ise 14 mağazasıyla, her gün 100 bini aşkın misafirine hizmet veren Kahve Dünyası, hayata geçirdiği Kahve Dünyası Algötür konseptini de genişletiyor. Kahve Dünyası Algötür, yurt dışındaki ilk mağazasını Kıbrıs Girne Limanı’nda açtı. Mağaza, Kahve Dünyası’nın Kıbrıs’taki üçüncü mağazası, Algötür konseptinin ise yurt dışındaki ilk örneği oldu.

Girne Limanı’nda açılan Kahve Dünyası Algötür mağazasını ziyaret edenler, el yapımı dondurmalardan yöresel kahvelere, fit lezzetlerden Kahve Dünyası Algötür mağazalarına özel ürünlere kadar birçok lezzeti de tatma fırsatını yakalıyor.