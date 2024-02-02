Kale’den deprem bölgesine sürdürülebilir dayanışma ağı

Merve YEDEKÇİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren insan ve sosyal fayda odaklı çalışmalarla sahada olan Kale Grubu, yardım stratejisi sayesinde oluşturulan dayanışma ağı ile bölgeye toplumsal iyileşme için 2 milyon TL değerinde maddi destek sağladı. Kale Grubu, sürdürülebilir yardım stratejisi doğrultusunda başlattığı ‘Topluluk Destek Programı’ kapsamında bir yıldır sosyal girişimcilerle sürdürülen toplam 7 projeyle kadın, çocuk ve engelli bireylerin hayatlarına dokundu.

Kale Grubu, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılarken toplumun dayanışma ruhunu canlı tutmak, bölgenin ve insanların iyileşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla; Anlatan Eller, Erişilebilir Her Şey, Tospaa, BlindLook, Roof Coliving, Microfon, This is Mana ve Joon’un aralarında bulunduğu sosyal girişimcilerle büyük bir dayanışma ağı oluşturarak insan ve mekân odaklı projelerin hayata geçirilmesi için destek verdi. Afet bölgesi sahasının sürekli değişen yapısında Topluluk Destek Programı altında desteklenen sosyal girişimler, çevik ve işbirliğine açık yapıları, sorun çözme kapasiteleriyle toplumsal fayda yaratmada önemli bir rol oynadı.

Kale Grubu olarak depremi öğrendikleri ilk andan itibaren tüm imkânlarıyla sahadaki yerlerini aldıklarını hatırlatan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, ilk etapta akut ihtiyaçların karşılanmasının önemini ardından acil ihtiyaçlar karşılanıp da tablo daha net olarak ortaya çıktığında; deprem bölgesindeki yaşamın yeniden canlanması, insanların hayata kaldığı yerden devam edebilmesi için insanların hayatına dokunacak çalışmalar yapılması gerektiğini gördüklerini kaydetti. Okyay, acil ihtiyaçların ardından oluşan ihtiyaçlar için kapsamlı araştırmalar sonucunda sürdürülebilir yardım stratejisi oluşturduklarını dile getirerek, “Bu açıdan özellikle 7 yıldır sürdürdükleri İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programımız, kıymetli bir altyapı sundu. Bu çatı altındaki sosyal girişimcilere yönelik Topluluk Destek Programı’nı başlattık. Sosyal girişimci dostlarımızın benzersiz bakış açısı ve emekleri sayesinde çok güzel çalışmalara imza atıldı. En önemlisi de umut ve dayanışma ruhunun canlı tutulması sağlandı. Daha iyi bir yarının elimizde olduğuna gönülden inandık. Bu depremin izleri öyle birkaç ayda, birkaç yılda silinebilecek cinsten değil. Uzun bir yolumuz olduğunu biliyoruz. Toplumsal Destek Programı bunun ilk adımı. Kale Grubu olarak bölgede hayatı canlı tutacak, insanları hayata bağlayacak projeler geliştirmeye, umudun peşinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sosyal girişimler deprem bölgesine destek sağladı

‘Sen De Anlat Sen De Öğren, Bağımsızlıkla Güçlen’ projesiyle deprem sonrası engelli olan bireylere yönelik travmanın hafifletilmesi için psikososyal destek ve afet sonrası yaşama adaptasyon süreçlerini kolaylaştırdı. Engelli Kadın Derneği danışmanlığında gerçekleştirilen ‘Bağımsız Yaşam’ eğitimleri ile afet sonrası yaşama adaptasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalarla kısa vadede ‘Bağımsız Yaşam İstasyonları’nın kurulması, bölgedeki ihtiyaçların giderilmesi; orta ve uzun vadede ise ‘Bağımsız Yaşam Hattı’ kurularak uygulamaların yapıldığı alanlardaki ve farklı illerdeki bireylerin ortak bir komüniteye ait olma ve kendi çözümlerini yine topluluk desteği ile oluşturabileceklerinin hissinin güçlendirilmesini hedefliyor. Anlatan Eller Dijital Okulu aracılığıyla oluşturulan acil iletişim ve dayanışma ağı sayesinde deprem bölgesinde yaşayan sağır bireylere doğrudan ve dolaylı olarak ulaşılıyor. Psikososyal destek sağlanan sağır bireyler ile aktif iletişimde kalınarak, anlık ihtiyaçları için de iş birlikleriyle çözümler üretiliyor. Tospaa ile okul öncesi ve ilkokul çocuklarının afet sonrası koşullarından dolayı aksayan eğitim süreçlerini ve oluşan eğitimdeki eşitsizlikleri, çocuklarda bilgi işlemsel düşünme ve teknoloji okuryazarlığı becerileriyle gidermeye yönelik faaliyetler yapıyor. BlindLook ile 30 ilden 30 görme engellinin afet simülasyon noktalarında uygulamalı olarak eğitilmesi, uygulamalı eğitimler sonrası tüm görme engellilerin yararlanabileceği bir afet korunma rehberinin yayınlanması ve toplumsal bilgilendirme raporu hazırlanması hedefleniyor. Roof Coliving ve ‘Yer Yapanlar: Kamusal Alanlarda Gençlik Katılımı’ projesiyle Hatay ve Adana’da yaşayan on yedi – yirmi beş yaş arası özellikle depremzede gençlere yönelik sosyal kültürel aktivitelerin düzenlenmesini; bu mekanların yaratılmasıyla insanların psikolojik olarak daha iyi hissetmelerine, toplumda dayanışma ve birlik hissi yaratmalarına, yeniden yapılanma sürecinde daha aktif olmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Microfon, deprem öncesinde Hatay’da ikamet eden ve buradaki üniversitelerde okuyan, deprem sonrasında ise aile bireylerinden en az birini kaybetmiş ve yaşadığı bina ağır hasar görmüş öğrenciler hedefleniyor. Proje kapsamında öğrencilere ihtiyaçları için nakdi burs yardımı, eğitim içeriklerine erişim ve depremzede bursiyerler arasında kurulacak destek topluluğu ile destek sağlanıyor. This is Mana ve Joon iş birliği ile ‘Zinciri Onarmak’ projesi depremden etkilenen yerel üreticilere, kadın kooperatiflerine, sosyal girişimcilere ve yerel üreticilere destek oluyor.

Afet bölgesindeki çalışmalar raporlaştı

İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’nın (KSV) koordinasyonunda bir araya gelen Kale Grubu şirketleri, Kale Gönüllüleri, paydaşlar ve sosyal girişimcilerin çalışma ve çabalarını detaylı bir şekilde derleyen Afet Sonrası Çalışmalar Raporu hazırlandı. Kale Gönüllüleri, sosyal girişimciler ve çeşitli paydaşların afet bölgesindeki gözlemlerine de yer verilen rapora vâkfın web sitesinden erişilebilir.

8. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı başvuruları başladı

Kale Grubu’nun 2017 yılından bu yana düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı için bu yılki başvurular 1 Şubat tarihinde başladı. Toplumsal ya da çevresel problemlere bir çözüm getiren ve bunu sosyal girişime dönüştürenlerin katılabildiği yarışmada başvuru süreci, 17 Mart’a kadar devam edecek. Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik Kategorileri kapsamında yapılacak başvurular, ibrahimbodurodulleri.com internet sitesi üzerinden kabul edilecek.