Kalyon Holding 80 yaşında: Abu Dabili ortağıyla yenilenebilir enerjiye 5 milyar dolar yatıracak

Mustafa Kemal ÇOLAK

Uzun yıllar müteahhitlik ve sanayi alanlarındaki faaliyetleriyle öne çıksa da Kalyon Holding’in enerji sektörü ile tanışmasının 31 yıllık geçmişi bulunuyor. 1993 yılında o dönem yaşanan elektrik enerjisi krizinde Gürcistan’da üretim yaparak Türkiye’ye ilk enerji ithalatını gerçekleştiren grup olan Kalyon, bu alanda son yıllarda dünya çapında yatırımlar gerçekleştirdi. Ankara’da Başkent OSB’de Kalyon PV ile güneş enerjisi teknolojileri konusunda entegre üretim tesisi kuran, Konya Karapınar’da da 20 bin dönüm üzerine GES yatırımı gerçekleştiren Kalyon Holding’in sektöre yatırımları 2,5 milyar doları buldu.

Kalyon Holding, Avrupa'nın en büyük tesisi Karapınar GES başta olmak üzere Türkiye’nin değişik bölgelerinde santraller kuran Kalyon Enerji üzerinden, yüzde 50 ortak olduğu Abu Dabi merkezli International Holding Company ile birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar doların üzerinde yenilenebilir enerji yatırımı planlıyor. Hali hazırda, 3 bin MW kurulu güce ulaşmış olan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yıllık 6 milyar kilowat saat elektrik üretttiklerini ve Türkiye’nin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 2’sini tek başına yenilenebilir enerjiden karşıladıklarını kaydeden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, “Bu alanda büyümemizi yeni projelerle, RES’i de içine alacak şekilde devam ettireceğiz” diye konuştu.

Çin ile rekabet için destek şart

Güneş santrali teknolojileri konusunda dünya çapında iddialarının olduğunu kaydeden Kalyoncu, küresel piyasalarda Çin ile rekabet etmelerinin önemli desteklerle mümkün olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Çin bu alanda neredeyse her yerde. Yüksek kapasite iç talebi karşılayarak karlı kalabilir mi? Çin’den yoğun bir şekilde panel getirenler var. Neden gelip burada yatırım yapsınlar. Çin’de ucuz işçilik var, devletin ucuz enerjisi var, teşviki var. Devlet üret diyor satamadığında getir ben alayım diyor santral kurayım diyor. Avrupa Birliği de bir çalışma yapıyor diye biliyoruz. Çin’e karşı ABD’nin uyguladığı korumayı onlar da yapacaklar diye bilgiler geliyor. Ama yapar mı yapmaz mı bilemiyorum”.

"İstanbul Havalimanı, en büyük altyapı yatırımıdır"

“İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımı olarak, 10 milyar 250 milyon Euroluk yatırım ile kuruldu. 8 milyar Euro’su kredi ve öz kaynaklardan sağlandı. Devlet bütçesinden bir lira çıkmadan inşa ettik” diyen Kalyoncu, “Sadece 48 ayda proje+finansman+yapımı+işletmesi tamamlanmış bir projedir. İhale televizyonlardan canlı olarak verilen bir açık artırma ihalesi oldu. 3 firma ciddi yarıştık hepsini geride bıraktık. Bizim ihalede devlete ödeyeceğimiz rakam 22 milyar 152 milyon Euro +KDV’yi devlete 25 yılda ödeme taahhütümüz var” dedi. “Hedefimiz yıllık yüzde 12-13 hatta yüzde 15 büyümek. Bu sene için bu oranın yüzde 7 civarında olduğunu söyleyebilirim” diyen Kalyoncu şöyle konuştu:

“Projemizin ilk etapta yapılan ihalede 90 milyon yolcu kapasiteli bir terminal yapım şartnamesi vardı. Bu terminali 120 milyon yolcuya göre planladık. Şu an 85 milyon yolcuya yaklaşıyoruz inşallah. 1,2,3 .pisti bitirdik gelecek sene sonu 4. doğu-batı pistini bitireceğiz. 5. piste de bir yerden başlamış olduk. 90 milyonu geçtikten sonra yeni terminal inşaatına da başlayacağız. Hazırlıklarını yaptık. Biz kira ödemelerimizi ilgili takvimde ve tutarda eksiksiz ve gecikmesiz olarak yapmaktayız”.

“Devlete vergi borcumuz yok, vergi affı söz konusu değil”

Kalyon Holding olarak kanunların belirttiği şartlar ve süreler içinde bütün vergi ödemelerimizi zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktayız” diyen Kalyoncu, “Bu konuda hiç borcumuz yoktur. Kalyon olarak büyüyen birçok şirketimiz var, Kalyon İnşaat 1 TL vergi indirimi almış değildir. Kalyon İnşaat’ın matrahsız bir tane beyannamesi yoktur. Bizim devlete 1 kuruş vergi borcumuz yoktur ve tarafımıza herhangi bir vergi affı söz konusu değildir. Biz Türkiye’nin en çok vergi veren şirketlerinden biriyiz.

İGA Holding’u kurarak hizmet ve işletme sektörlerinde büyüyecek

İstanbul Havalimanı’nda ortağı Cengiz Grubu ile birlikte kurdukları İGA Holding ile ilgili bilgi veren Cemal Kalyoncu, “İşletme, inşaat, liman gibi şirketlerimiz vardı. Yapmayı planladığımız yatırımlar da var. Hizmet ve işletme alanında adımlar atacak” diyor.

Bin yataklı Hilton geliyor

İstanbul Havalimanı’nda planlanan yeni yatırımlarla ilgili bilgi veren Orhan Cemal Kalyoncu, “Havaalanı yanında Airport City gibi bazı yatırımlar planlıyoruz tabii ki. Havaalanı yanında iş merkezleri, ofisler, depolama alanları, birçok ticari faaliyet gösterecek projeler hazırladık, inşallah gelecek sene sonuna doğru ortaya çıkmış olacak. Mesela bu yılsonunda 1000 yataklı bir otel açıyoruz orda yine, havaalanı dışında” dedi.

TEKNOLOJİYE DAYALI TARIM Orhan Cemal Kalyoncu, Kalyon Holding’in 35 bin çalışan istihdam ettiğini dile getirerek, “Yeni sektörler düşüncemizde var. Tarımı seviyorum. Özellikle teknolojiye dayalı tarım yapmayı isterim. Ama diğer işlerimiz çok zamanımızı alıyor” diyor.

Kalyon Grubu 80, amiral şirket Kalyon İnşaat 50 yaşında

Kalyon Holding’in temelleri, merhum Mehmet Kalyoncu’nun askerlik görevinden sonra 1944’te müteahhitliğe başladığı Bitlis Tatvan’da atılıyor. Babalarının izinde, inşaat sektöründe ilerleyen Ahmet Kalyoncu, Hasan Kalyoncu ve Orhan Cemal Kalyoncu tarafından 1974'de kurulan Kalyon İnşaat, grubun amiral gemisi olarak yurt içinde ve dünyada pek çok kritik proje üstleniyor. Pencere sistemleri fabrikası Kalpen PVC ve pet şişe ve preform fabrikası Kalpet de sanayi alanlarında hizmet için kuruluyor. Cemal Kalyoncu, “Bazı projeler bizim için milli mesele olarak görüldü. Dünyada örneği olmayan KKTC’ye denizin altından su götürmek bunlardan biriydi. Türkiye’de Alaköprü Barajı’ndan yıllık 75 milyon m3 su Kıbrıs’a 80 km uzunluğunda bir askılı sistem boru hattı ile taşıma sistemini yaptık” dedi.

Kalyoncu, "Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda en iyisini yapma gayretinde olduk" diyerek, Kalyon İnşaat olarak gerçekleştirdikleri altyapı ve üstyapı projelerinin bilançosunu şu şekilde açıklıyor:

"Biz 80 yılda, 16.000 konut, 2000 yataklı hastane ve sağlık tesisi, 680 km otoyol, 664 km raylı sistem, 200 km metro hattı, 42 km metrobüs hattı, 1.200 km su boru hattı, 1000 km doğalgaz boru hattı, 5600 MegaWatt yenilenebilir Enerji portföyü, 2GW kapasiteli yerli güneş paneli üretim fabrikası, 2.478 MW GES, 720 MW RES, 343 MW HES kurulumu gerçekleştirdik".

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu şu değerlendirmeyi yaptı:

Türkiye’nin büyümesi için hem yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesi hem Türk iş adamlarının dünya çapında işler yapmaları büyük önem taşıyor. Büyüme stratejimiz Türkiye’nin büyüme stratejisiyle uyumlu şekilde sektör ve firma olarak birlikte büyümektir. Türkiye güçlü olursa biz de güçlü oluruz, Türkiye büyürse biz de büyürüz, bu yüzden ülkemizin menfaatlerini her daim ticari menfaatlerimizin üzerinde tutarız. Bu bağlamda dünyanın birçok ülkesinde diğer Türk şirketleri de biz de önemli işler yapıyoruz. Ama biz, uluslararası sermaye ile rekabet ediyoruz, onları karşımıza koyuyoruz, milli sermaye ve doğru iş yapan kim olursa olsun bizim yatırım ortağımızdır. Örneğin Romanya’da Avrupa’nın en büyük doğalgaz boru hattı inşaatını yapıyoruz. Geçen Mayıs ayında ilk boru indirme törenini Romanya devlet erkânının katılımıyla gerçekleştirdik. Rakiplerimizi geride bırakarak bu ihaleyi aldık. Çünkü bu işi yapacak ender şirketlerden biriyiz.

"6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmasında seferber olduk"

6 Şubat depreminden sonra tüm imkânlarımızla seferber olduk; tüm şehirlerimizin ve insanlarımızın yardımına koştuk. 950 milyon lira yardım yaptık; bu kapsamda 10 bine yakın insanımızın barınma ihtiyacını karşılayan 3 kontenyer kent inşaatı, Hatay Havalimanı pist onarımı, Nur Dağı-İslahiye yolunun tamiri, üniversitemiz dâhil olmak üzere kan bağışı, yakacak, yemek yardımı gibi işler yaptık. 1980 yılında Gaziantep’te Eğitim ve Hizmet Vakfı’nı kurduk. Öğrencilere başarı bursu veriyoruz. Erdem Koleji’ni açtık. Güney Doğu Anadolu Bölgemizin ilk vakıf üniversitesinin 2008 yılında temellerini attık ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi bölgesel bir yüksek eğitim üssüne dönüştü. 2009-2010 döneminde eğitim-öğretime başladı. Şimdiye kadar 20.000’e yakın mezun verdi. 2021 yılında kurduğumuz Kalyon Vakfı ile ülkemizin toplumsal yaşam alanındaki sürdürülebilir değişimine değer katan kültürel ve sosyal projeleri hayata geçiriyoruz. (Vaniköy Camii Restorasyonu, Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kız Barınma Evi, ağaçlandırma ve fidan dikimi…) Özetle, 35 bine varan çalışanımızla büyük bir aile olarak ülkemiz için çalışıyoruz.

Hem GES, hem mera

Kalyon Holding, Abi Dabili ortağı ile yenilenebilir enerji sahasına 5 yıl içinde 5 milyar dolarlık yatırım yapacak. Yatırımların Kalyon Enerji üzerinden gerçekleşeceğini dile getiren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, yeni kurdukları İGA Holding ile hizmet ve işletme sahasında büyüyeceklerini söylüyor. Kalyon Enerji'nin Konya Karapınar'da kurduğu güneş enerjisi santrali Avrupa'nın en büyük enerji tarlası ve aynı zamanda çevre köylerin küçükbaş hayvanlarının da mera alanı olanı olarak hizmet veriyor. Tuz oranı yüksek olduğundan, bataklık zemin kabul edilerek tarım yapılamayan alana kurulu Kalyon Enerji Karapınar GES, her gün birer kilometrelik iki özel yoldan geçerek tarlaya yayılan bin 300 küçükbaş hayvanı ağırlıyor.

20 bin dönüm alana kurulu Konya Karapınar’daki tesiste 3.5 milyon adet modül bulunuyor. Tesisteki panellerin yüzlerinin güneşle birlikte çevrilebiliyor olması, karlı ortamda verimini artırması en önemli özelliklerinden. Kardan yansıyan güneş ışıkları verimliliği yüzde 20 oranında artırıyor ve yıllık 200 milyon dolar olan ciroya, 20-25 milyon dolar katkı sunuyor. Tamamı tarıma elverişli olmayan topraklara kurulu güneş tarlasının bir özelliği de küçük ve büyükbaş hayvan otlatılmasına imkan yaratması. Her gün bin 300 civarı küçükbaş hayvan, birer kilometre özel yol yapılarak tarlaya girebiliyor. Hayvan dostu 20 bin dönüm alan mera olarak kullanılıyor.