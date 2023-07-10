Karacasu Tekstil, İsveçli RENEWCELL’in tedarikçi ağına girdi

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Karacasu Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Burak Orhan Arifioğlu, Circulose elyafının denim ve pamuk atıklarının geri dönüştürülmesiyle elde edilen özel bir elyaf olduğunu belirterek, " Bu yanıyla da iklim krizinin etkilerinin azalması konusunda önemli bir buluş olarak tekstil sektöründe öne çıkıyor" dedi.

1996 yılında kurulan ve dokuma, örme, çorap, denim, ev tekstili ve teknik tekstil sektörüne iplik üretimi yapan Karacasu Tekstil, 2018'de hayata geçirdiği Araştırma-Geliştirme (Ar&Ge) merkezinde, sektördeki eksiklikleri gidermeye yönelik ürünler geliştirme adına yürüttüğü çalışmalarına da devam ediyor. Karacasu Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Burak Orhan Arifioğlu, fabrikanın kurulduğu güden bu yana yenilikçi iplikler üretmenin peşinde olduklarını söyledi.

Özellikle son yıllarda Ar&Ge merkezi sayesinde uluslararası çapta birçok partnerlik yapmaya başladıklarını kaydeden Arifioğlu "Bu partnerlikler üretim ayağının başlangıç noktası olan elyaf üreticilerinden, hepimizin bildiği rafa ürün koyan markalara kadar uzanan bir skalada ilerliyor. Bunun dışında üniversitelerle de ortak buluşlar yapma çabasındayız. Özellikle sürdürülebilirlik konusunda temellerine inandığımız partnerlikleri ön plana koyuyoruz. Karacasu olarak hem üretimde hem iş geliştirme hem de tanıtım kısmında bu partnerlikleri çok iyi taşıyan bir ekibimiz var. Bu ekibin başarısı sayesinde de son dönemin tekstil sektöründe en potansiyelli elyafı Circulose’u üreten İsveçli RENEWCELL’in Global Supplier Network’üne yani uluslararası tedarikçi ağına katılmaya hak kazandık. Bu bizi son dönemde en heyecanlandıran partnerlik oldu" diye konuştu.

Circulose elyafının da çok özel bir elyaf türü olduğuna dikkat çeken Burak Orhan Arifioğlu, şöyle devam etti:

"İklim krizinin çözülmesi için en kritik noktalardan biri geri dönüşümde bulunmak. Çünkü maalesef atmosferin karbon emilimi, karbon salınımına göre çok çok yavaş işliyor. Şayet biz atmosfere saldığımız karbondan radikal ölçüde bir tasarrufa gitmezsek maalesef bugün bile etkilerini bunaltıcı şekilde hissettiğimiz iklim krizi dünyayı yaşanmaz bir hale getirebilir. Bu yüzden hali hazırda üretilmiş, büyük ölçüde üretim sürecinde karbonu salınmış ürünlerin tekrar kullanımı kritik bir hal aldı. Circulose elyafı, Denim ve pamuk artıklarının toplanıp geri dönüştürülmesiyle elde ediliyor. Bu yanıyla da iklim krizinin etkilerinin azalması konusunda önemli bir buluş olarak tekstil sektöründe öne çıkıyor. Karacasu Tekstil olarak Circulose ile yeni ürünler geliştirip sektöre sunmak için sabırsızlanıyoruz."