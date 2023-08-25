KARDEMİR, 20 milyon euro tutarında sipariş aldı

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARDEMİR) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yeni sipariş aldığını duyurdu.

Konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz, katma değeri yüksek ürünlerimize yönelik hız verdiği ürün ve pazar geliştirme faaliyetlerinin sonucunda, Avrupa pazarında yaptığı demiryolu ürünlerine yönelik sözleşmeler ile toplamda yaklaşık 20 Milyon Euro tutarında ihracat siparişi almıştır.” denildi.