Karel’den IDEF 2025’te stratejik dönüşüm: Entegre savunma teknolojilerine geçiş

Günümüzde savunma üstünlüğü; tonaj, mühimmat ya da nicelikle değil, dijital kabiliyetler, yapay zekâ destekli karar alma sistemleri ve merkezi ağ mimarileriyle yeniden tanımlanıyor. Karel Savunma Teknolojileri de bu dönüşümle şekillenen yeni savunma yapılanmasına, geliştirdiği yenilikçi ve ileri teknolojili entegre sistem çözümleriyle katkı sunmaya hazırlanıyor. Yerli yazılım ve donanım geliştirme yetkinliği ve elektronik kart üretim kapasitesiyle Karel, kara, hava ve deniz platformlarına yönelik kesintisiz, güvenli haberleşmeyi temel alan iletişim çözümleri sunarak savunma teknolojileri ekosisteminin önemli bir parçası konumunda yer alıyor.

Yeni nesil entegre çözümler ilk kez tanıtılacak

Karel, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda, askeri haberleşmede yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Şirket, 5G Mobil Özel Ağ Sistemi, askeri kara araçlarında kullanılmak üzere tasarlanan Entegre Araç Haberleşme Sistemleri ve yeni nesil Milli Operasyonel Başlık Takımı (MOBAT) gibi yenilikçi sistemlerini ilk kez tanıtacak.

Fuarda ayrıca, savunma sanayiinin önemli bileşenlerinden biri olmaya hazırlanan Karel’in iştiraklerinden Karel İleri Teknolojiler de yer alacak. Yüksek performanslı ve sürdürülebilir yerli çözümler geliştiren şirket, Türkiye’nin ve dost ülkelerin hareket sahasında elektronik harp ve elektromanyetik üstünlük sağlamasına katkı sunmayı hedefliyor.

Entegre sistemlerle güçlenen savunma vizyonu

Askeri sahra santrallerinden haberleşme ağ geçitlerine, anahtarlama sistemlerinden, gemi santral, alarm ve anons çözümlerine, iç konuşma sistemlerinden aviyonik uygulamalara kadar uzanan geniş bir yelpazede çözüm sunan Karel, bugün tüm bu bileşenleri entegre bir savunma iletişim altyapısıyla bir araya getirecek çözümler de sunuyor.

Kara araçları için Türkiye’deki tek yerli iletişim çözüm sağlayıcısı konumunda olan Karel, aynı zamanda yedek uçuş gösterge sistemleri ile ülkemizin ulusal odak projeleri niteliğindeki Milli Muharip Uçak, ATAK-II Helikopteri ve Hürkuş projelerinde, farklı ölçeklerdeki deniz platformlarına yönelik ise başta Milgem ve TCG Anadolu gibi projelerde kritik rol üstleniyor.

IDEF 2025: Geleceğin iş birliklerine kapı açıyor

Savunma sanayiinin en önemli etkinliklerinden biri olan IDEF, 1993 yılından bu yana iki yılda bir düzenleniyor. Bu yıl ilk kez dört farklı yerleşkede birden gerçekleşecek olan IDEF, 800’ün üzerinde yabancı delegeyi ağırlayacak. Dünyanın dört bir yanından gelecek olan bu heyetler arasında, Türk savunma sanayiine ilgi duyan ve potansiyel iş ortaklıkları geliştirmek isteyen çok sayıda ülke temsilcisi bulunuyor. Bu yönüyle IDEF 2025, teknoloji üreticileri için aynı zamanda yeni iş birliklerine kapı aralaması açısından önemli bir platform olarak değerlendiriliyor.

Karel hakkında:

Karel, 1986 yılında Türkiye’de doğan ve büyüyen, bugün 4 bini aşkın çalışanıyla, müşterilerin ihtiyaçlarına göre birçok farklı ürün ve çözümü tasarlayan, geliştiren ve üreten lider bir teknoloji şirketidir. İletişim Teknolojileri, Savunma Teknolojileri, Kurumsal Projeler, Otomotiv Teknolojileri ve Elektronik Üretim Teknolojileri olmak üzere 5 farklı teknoloji alanında dünya ölçeğinde yüksek kalite ve teknoloji standartlarında üretim ve satış faaliyetleri yürütmektedir. Ankara - Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde 32.000 m² kapalı alanı ile Türkiye’nin en büyük elektronik üretim merkezlerinden birine sahip olan Karel, Türkiye’nin alanında en yetkin AR-GE merkezlerinden birine sahiptir. 2006 yılında halka açılan şirkete 2022 yılında Doğan Holding ortak olmuştur. Şirket Borsa İstanbul’da KAREL koduyla işlem görmektedir. www.karel.com.tr