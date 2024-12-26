Karesi Polyester ve Petrokimya, ‘Özel Endüstri Bölgesi’ statüsüne kavuştu.

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BALIKESİR

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Yaklaşık 41 yıllık deneyimi ve yenilikçi yaklaşımıyla tekstil sektörünün öncü kuruluşlarından olan Karesi Grubu’na bağlı Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş.’ye ‘Özel Endüstri Bölgesi’ statüsü verildi. Balıkesir’in Gönen ilçesinde bulunan Karesi Polyester üretim tesisleri, bu statüye hak kazanarak hem bölgenin hem de Türkiye ekonomisinin ekonomik kalkınmasına ve istihdamına önemli katkılar sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan kararda, “Balıkesir İli, Gönen ilçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi Anonim Şirketi Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 4/Ç maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

‘Türkiye’nin petrokimya ve tekstilde dışa bağımlılığı azaltılacak’

1983 yılında Bursa'da çözgü üretimiyle sektöre adım atan ve yıllar içinde polimer, iplik, dokuma, boyahane, örme, baskı, büküm ve fantezi iplik gibi ürünlerin üretimine yönelik yatırımları ile sektörün lider kuruluşu konumuna yükselen Karesi Grubu; tekstil, kimya, enerji ve geri dönüşüm alanlarında faaliyet gösteriyor. Grup, toplam 350 bin ton polyester iplik üretim kapasitesinin yanı sıra 6 bini aşkın personel ve Ar-Ge merkezleriyle yerli ve milli üretime katkı sağlıyor.

Balıkesir Gönen ilçesinde faaliyetlerini sürdüren ve halka arz hazırlığında olan Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş’ye ‘Özel Endüstri Bölgesi’ statüsünün verilmesi de grubun ‘yerli ve milli üretim’ hedefine katkıda bulunarak küresel rekabet gücünün artırılmasını sağlayacak. 2 milyon metrekarenin üzerinde bir alana kurulu üretim tesislerinde, ileri teknoloji kullanılarak Türkiye’nin petrokimya ve tekstil alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

‘2024’de Özel Endüstri Bölgesi statüsü alan dördüncü kuruluş oldu’

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geliştirilen ‘Özel Endüstri Bölgesi’ uygulaması, ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanları oluşturmayı amaçlıyor.

Bu uygulama kapsamında; bugüne kadar petrokimya, elektrik üretimi, gübre, demir-çelik, insansız hava aracı, ilaç, otomotiv, savunma ve uzay sanayi gibi stratejik alanlardaki yatırımlar desteklenirken, Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş. de 2024 yılında ‘Özel Endüstri Bölgesi’ statüsüne kavuşan dördüncü kuruluş oldu.