Katılımevim halka arza hazırlanıyor 

70 şube ve 758 çalışanla sektörde 5’inci yılına giren Katılımevim, 2022 yılını yüzde 325 net kar artışı ile büyüme hızında ivme kazanırken, bu yıl halka arza hazırlanıyor. 2022 yılında toplam sözleşme adetlerinin yüzde 28 oranında artarken sözleşme hacimlerinde yüzde 106 büyüme elde ettiklerini söyleyen Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan şöyle konuştu: “Şube sayımızı artırarak yeni şehirlere, yeni müşterilere ulaştık ve müşterilerimizin ev/araç sahibi olma hayallerine giden ilk adımda yanlarında olduk. BDDK lisans sürecinde kapanan firmaların müşterilerine gerek şubedeki çalışanlarımız gerek genel merkez çalışanlarımız ile tasfiye süreci sonrasında yardımcı olduk. 2023 bizim açımızdan çok önemli bir yıl. Bu yıl inşallah sektörün ilk halka arzını gerçekleştiren firma olacağız.”

Hazırlıklar uzun süre önce başladı

Uzun süredir halka arz süreçleriyle ilgili yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Ahmet Özcan, “Ev ve araba sahibi olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan kurum olarak, yatırımcı ilişkilerimizi de kuvvetlendirdiğimiz bir süreci başlatmış bulunuyoruz” dedi.

“Mutlu müşteri’ mottosuyla 100 bin kişiye ulaştı”

Daha çok müşteriye ulaşmaktan ziyade daha fazla ‘mutlu müşteriye’ sahip olmanın kaygısını taşıdıklarını ifade eden Özcan, şöyle konuştu: “Katılımevim olarak tasarruf finans sektöründe bugün itibarıyla 70 şubemizde 758 çalışana istihdam sağlıyoruz. Çalışanlarımız ile ‘mutlu müşteri’ kavramına önem veriyor ve bu doğrultuda müşterilerimizin tam zamanında teslimatlarını alması için büyük bir özenle çalışıyoruz. 100 bine yaklaşan üye sayımızla her geçen gün büyürken bugüne dek 10 binin üzerinde ailenin ev ve araba teslimatını gerçekleştirdik.”

BDDK sonrası iyi bir sınav verdi

2021 yılında BDDK denetimine geçen sektörle ilgili değerlendirmeler yapan Ahmet Özcan, “O dönem faaliyet gösteren 35 firma içerisinde BDDK intibak başvurusunu ilk biz yaptık, her şeyimiz hazırdı. Konunun teknik yönüne hakim olmayanlar için altını çizmek gerekir ki, bu muazzam bir başarıdır. Sektörün genç firmalarından olmasına rağmen Katılımevim’in finansal ve kurumsal yönden ne denli sağlam bir alt yapı üzerine inşa edildiğini gösterir. İntibak süreci, BDDK’nın bu değişikliklerin yerine getirilmesi için tanıdığı süreçti. Bunları yerine getiremeyecek olanlar zaten ilk aşamada elendi ki, sayıları yaklaşık 30 kadardı. Söz konusu uyum sürecine dahil edilen altı firma oldu” dedi. Yasal düzenlemeler neticesinde sektörden çekilmek durumunda kalan firmaların yol açtığı birtakım olumsuzlukların, sektör üzerindeki algıyı negatif etkilediğini ifade eden Özcan süreci şöyle anlattı: “Güven ve süreklilik üzerine kurulu bir sistemde bu etkiyi ortadan kaldırmak, işini layıkıyla yapan, müşteri menfaatlerini ön plana koyan şirketlerin çalışmalarına bağlıydı. Ben Katılımevim’in çok başarılı bir sınav verdiğini düşünüyorum. Çünkü beklenmedik etkiler, yasal düzenlemeler, ekonomik dalgalanmalar gibi faktörlerin yoğunlaştığı bir ortamda müşteri sayısını artırmak, ülke sathında şubeleşmek, teknolojik ve finansal anlamda varlığı ileri taşımak son derece hassas ve öngörülü davranmakla mümkündü.”

EYT’lileri 4 ayda ev-araba sahibi yapacak kampanya başlattı

EYT’lileri ev ve araba sahibi yapmak için özel bir kampanya başlattı. EYT yasasının hayata geçmesinin ardından bir kampanya çalışması yaparak bunu müşterilerine duyurmaya başladıklarını aktaran Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, “EYT’li müşterilerimiz kendilerine özel ödeme planı ile 4 aydan başlayarak kısa süreli teslimat tarihlerinde evlerine ve arabalarına kavuşabiliyorlar. Burada EYT’li müşterimizin alacağı tazminat tutarı ve emekli aylığıyla bir ödeme planı sunuyor, müşterimizin almak istediği finansman tutarı ve teslimat tarihini de göz önünde tutarak en doğru şekilde yönlendirme yapıyoruz” diye konuştu.

Araç sözleşmeleri yükselişte

Sektörle ilgili değerleme yapan Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, 2023 ilk 3 ayına baktıklarında hacimsel olarak araç sözleşmelerinin yüksek seyrettiğine dikkat çekti. “Bu yıl sözleşme hacmimizin yüzde 45’ini ev sözleşmeleri oluştururken, yüzde 55’ini araç sözleşmeleri oluşturdu” diyen Özcan, “Konut sektöründeki fiyat değişimlerinin bizim sözleşme hacimlerimizi etkilediği bir gerçek. Son dönemde konut fiyatlarındaki ani yükselişin, ev sözleşmelerine olan talebi bir ölçüde azalttığını söylemek mümkün” dedi. Özcan, yılın geri kalanında da araç sözleşmelerinde hacimsel olarak yükselişin devam etmesini öngördüklerini aktardı.

Özcan, sektörün büyüklüğü ile ilgili de şu bilgiyi verdi: “Tasarruf finansman sektöründe aktif olarak 6 firma bulunyor. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından 2022 yılının 9. ayında yayınlanan sektörel verilere göre; BDDK Lisanslı 6 firmadan oluşan sektörde 419 şube, 4 bin 796 çalışan ile 75 Milyar TL sözleşme büyüklüğüne ve 20 Milyar TL finansmana ulaşmış durumda. 2023 yılında pazara yeni bir firmanın girmesini beklemiyoruz.”