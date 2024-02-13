Kayseri Şeker, Türkiye’nin TSE onaylı ilk kahverengi şekerini üretti

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kahverengi şeker üretim tesisinin Kayseri Şeker Fabrikası’nın yerleşkesinde ayrı bir fabrika gibi başlı başına bir üretim sürecini kapsadığını belirterek, şeker sektöründe önemli standartları yerine getiren üreticiler arasında olduklarını söyledi. 600 metrekarelik alan üzerine gıda ve kalite güvenliği yönetim sistemleri dikkate alınarak kurulan tesis ve üretim süreçleri hakkında bilgiler veren Hüseyin Akay, “Kahverengi Şeker Tesisimiz Aralık 2023 tarihinde kapsam genişletme ile kalite yönetim sistemi, müşteri memnuniyeti yönetim sistemi ve FSSC 22000 gıda güvenliği yönetim sistemlerine dâhil edildi. Kayseri Şeker Fabrikası Kahverengi Şeker Tesisi gıda sektöründe bu standartlarda üretim yapan tek üretici. Sektörde öncü markaların kahverengi şeker taleplerini karşılamanın gururunu yaşıyoruz.

Hammaddemiz olan kristal şeker, ithal kamış melası ile kaplanarak müşteri taleplerine göre 500 gram, 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo ve 25 kilo şeklinde ambalajlarda kahverengi küp ve kahverengi stick şeker olarak farklı formlarda müşteriyle buluşuyor” dedi.

Üretimden çıkan her ürünün kalite kontrol laboratuvarına gönderilerek TS 12478 Kahverengi Şeker Standardı dikkate alınarak analiz edildiğini de belirten Akay, “Kayseri şeker kalitesini kristal şekerde olduğu gibi kahverengi şekerde de tanıtarak pazar lideri konumuna gelmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.