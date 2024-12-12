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Kerevitaş’ın ödüllü Yağ Ar-Ge Merkezi sektörün geleceğine yön veriyor

Kerevitaş Yağ İş Birimi Ar-Ge Merkezi, kurulduğu günden bu yana yurtiçi, yurtdışı perakende ve ev dışı tüketim kanallarına özel 200’ün üzerinde yenilikçi ürün geliştirdi. Faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında lider konumdaki Kerevitaş,ulusal ve uluslararası alanda kamu, özel sektör ve üniversite ortaklıklarıyla sektörde öncü olmaya devam ediyor.

Haber Merkezi
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Kerevitaş’ın ödüllü Yağ Ar-Ge Merkezi sektörün geleceğine yön veriyor
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Tüketici ürünleri, ev dışı tüketim ve ihracat olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında lider yağ üreticisi konumundaki Kerevitaş’ınYağ Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onaylı Ar-Ge Merkezi Sertifikasıyla 2016 yılında faaliyete geçti.

KerevitaşYağ Ar-Ge Merkezi, yüksek teknolojilerle geliştirilen ve trans yağ içermeyen geniş ürün portföyü ile sektörde ilk ve yenilikçi firma olma özelliğini taşıyor. İnovatif düşünce ve tecrübeli kadrosu ile ihtiyaca göre farklı çözümler sunan Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi’nde bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 150’den fazla sanayi kuruluşu, enstitü, araştırma merkezleri ve üniversitelerle iş birliği yapıldı.

Yenilikçi projelere uluslararası ödül

Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi, bitkisel yağ rafinasyon ve modifikasyonunun yanı sıra hızlı aksiyon almaya imkan sağlayan yüksek teknolojili pilot tesisleri ile Eureka, TÜBİTAK ve Tarım Bakanlığı onaylı, biri uluslararası 7 projeyi başarıyla tamamladı

AB projeleriyle yenilikçi süreç ve ürünlere odaklanan KerevitaşYağ Ar-Ge Merkezi’nin, UFUK AVRUPA kapsamındaki2 projesi2022’de TÜBİTAK tarafından “eşik üstü” olarak ödüllendirildi.

Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi’nin yürütücülüğünde geliştirilen, kasemargarinlerde raf ömrü süresince ilk günkü tazeliği ve lezzetikorumayı hedefleyenSmart & Active Packaging For Margarine (SAP4MA) Projesi başarıyla tamamlandı. Dünyada gıda sektöründe ilk olan katma değeri yüksek, sürdürülebilir ve rekabet gücünü artıran bu proje Hamburg’da 2024- Euripides Inovasyon ödülünü kazandı.

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