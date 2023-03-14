Kerevitaş’tan 1,6 milyar liralık ihracat

Türkiye’de taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin sektörlerinden faaliyet yürüten Kerevitaş, 2022 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

Buna göre Kerevitaş, geçen yıl konsolide cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 153 oranında artırarak 12,3 milyar TL’ye yükseltti. Söz konusu dönemde şirket, ihracatını yüzde 111 oranında artırarak toplam 1,6 milyar TL’ye çıkardı.

SuperFresh ve margarin kategorisinde beş kıtada 50’yi aşkın ülkeye ihracat yapan Kerevitaş, tüketici margarini kategorisinde 30 yılı aşkın süredir faaliyette bulunduğu Irak, Suriye ve Gürcistan pazarlarında “Ona” markasıyla; ev dışı tüketim sektöründe ise pastacılık kategorisinde Arnavutluk’ta, catering kategorisinde Irak, Romanya ve Kazakistan’da hizmet veriyor.

"Tüm kategorilerde liderliklerimizi daha da güçlendirdik"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, "2022 yılında sadece ülkemizde değil, ihracat ve yurt dışında da büyümemizi sürdürdük. Yenilikçi ürünlerimizin, yaygın satış ve dağıtım ağımızın bize kattığı güçle tüm kategorilerde liderliklerimizi daha da güçlendirdik. Bu büyümede ihracattaki başarılarımızın payını önemli buluyor, yenilikçi ürün ve markalarımızla önümüzdeki dönem de liderliğimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.