Kervan Gıda, cirosunu yüzde 58 artırdı

Yumuşak şeker üretimi alanında hizmet veren ve 85 ülkeye ihracat gerçekleştiren kervan Gıda, bu yılın ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; şirketin 2023 yılı 2. çeyrek konsolide FAVÖK tutarı piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 17 marj ile 281 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin satış gelirleri de 2022 yılının aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 58 artarak 1,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Brüt kâr marjı yüzde 34 olan Kervan Gıda’nın konsolide FAVÖK marjı da yüzde 17 oldu.

“Mısır yatırımımız ile birlikte ciro ve kârlılığımızı önemli ölçüde artıracağız”

İkinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Kervan Gıda İcra Kurulu Başkanı Burhan Başar, “2023 yılının ilk çeyreğini piyasa beklentilerinin üzerinde kapatmıştık. İkinci çeyrek sonuçlarımızdan da oldukça memnunuz. Bu rakamlara göre 2023 yılını hedeflerimizin ve beklentimizin üstünde güçlü bir şekilde kapatacağız. Kervan Gıda olarak bu başarı ve büyüme ivmemizi sürdürmek için yurt içi ve yurt dışında çeşitli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bu yatırımlardan en yenisi ise 105 milyonluk nüfusu ile Kuzey Afrika'nın en büyük ülkelerinden olan Mısır’a gerçekleştireceğimiz yatırım. Önümüzdeki süreç için Mısır’a yapmayı planladığımız 30 milyon dolarlık yatırımımızla, Türkiye'nin yanı sıra Mısır'ı da bir üretim üssüne dönüştürerek bölgedeki gücümüzü artırmayı planlıyoruz. Ayrıca bu yatırımın orta-uzun vadede şirketimizin ciro ve kârlılığını da önemli ölçüde artıracağına inanıyoruz.” diye konuştu.