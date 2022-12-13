Kervan Gıda, İngiliz ASDA raflarında yerini aldı

ABD, İngiltere ve Almanya’da bulunan satış şirketlerinin yanı sıra 85 ülkeye ihracat gerçekleştiren Kervan Gıda, küresel ölçekte büyümesini İngiliz ASDA market ile sürdürüyor. Kervan Gıda’nın dünya çapında talep gören markası Bebeto, dünyanın önde gelen market zincirlerinin raflarında geniş ürün yelpazesi ile yer alıyor. 2021 yılında yapılan anlaşmayla perakende zinciri Walmart’ın ABD’deki mağazalarında Bebeto marka ürünlerinin satışına başlayan, ardından şirket için özel markalı (private label) üretimi anlaşmasına imza atan Kervan Gıda, yeni bir hamleyle İngiltere pazarındaki yerini güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngiliz perakende devi ASDA da özel markalı ürünlerinde Kervan Gıda’yı tercih etti. Bu gelişmeyle ASDA’nın raflarında hem Bebeto ürünleri hem de Kervan Gıda tarafından üretimi yapılan özel markalı ürünler yer almaya başladı.

“İngiltere pazarında çok büyük bir adım”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “Dünyanın en büyük perakende zinciri konumundaki Walmart ile devam eden iş ortaklığımız, aynı zincirin sahip olduğu İngiliz ASDA market ile sürüyor. ASDA’nın tüm dünya markaları için bir hedef olan değerli raflarında Bebeto markamızla geniş bir şekilde yer alıyoruz. Daha da önemlisi, ASDA üretim kalitemize olan güveniyle özel markalı ürünlerinin üretimini bize emanet ediyor. Bu bizim için, ekonomik kazancın ötesinde bir önem taşıyor. ASDA ile yapılan anlaşma İngiltere pazarında çok büyük bir adım. Ayrıca ürünlerimiz tüketici tarafından da çok sevildi. Raflarda henüz ikinci haftaya geldiğimizde stokların tükenmekte olduğu bilgisi bizleri mutlu etti” dedi.

“Dünyanın en değerli raflarına adayız”

Şirketin 2022 yılı ilk 6 ayında yaptığı ihracatın dolar bazında 118,1 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştiğini belirten Başar, Bebeto markasının tüm dünyada önemli bir başarıya imza attığını vurguladı. Başar, “2022 itibarıyla Türkiye’nin en büyük yumuşak şeker üreticisi, dünyanın en çok çeşit üreten yumuşak şeker firması konumundayız. Yine bu yıl itibarıyla ‘Dünyanın en iyi 100 şekerleme şirketi’ arasında kendi kategorimizde 6’ncı, genel kategoride 82’nci sırada yer alıyoruz. 2030 hedefimiz ise kendi alanımızda dünya çapında ilk üç firmadan biri olmak. Walmart ve devam eden süreçte ASDA iş ortaklığı, bu stratejik hedefin planlanmış adımları. Her zaman söylediğimiz gibi dünyanın en değerli raflarına adayız ve satış hacminin ötesinde bulunduğumuz raflara değer katmayı da sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.