Kılıçoğlu Kiremit, 100. yılına koşuyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Sabri Kılıçoğlu tarafından 1927 yılında kurulan Kılıçoğlu Kiremit, bir asra yaklaşan geçmişiyle sektöründeki önemli firmalar arasında yer alıyor. Kuruluşu 1949 yılına dayanan ilk fabrikalarının Türkiye’de kiremit ve tuğla üretiminde modernleşmenin başlangıcı olarak kabul edildiğini söyleyen Endel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ş. Burak Özaydemir, sonraki yıllarda eklenen fabrikalarda her zaman en yüksek teknolojiye sahip olduklarını belirtti. Tamamen yerli tasarım, otomasyon ve ciddi yüksek kapasite ile hizmete giren Endel Kiremit Üretim Tesisi’nde hammaddeyi mikronize öğüten Mikrokil teknolojisi ile rakipleriyle aralarındaki farkı açtıklarını dile getiren Özaydemir, “100’üncü yılımıza emin adımlarla koşarken ilklerle ve ilkelerle oluşturduğumuz markalarımızı geleceğe taşımaya devam ediyoruz” diye konuştu.

‘Megaron çatı teknolojileri’ markasıyla anahtar teslim çatı hizmeti sunuyor

Kiremit ve çatı sektöründe endüstriyel binalar dışındaki tüm binaların çatısına ürün verebildiklerini aktaran Özaydemir, 2003 yılından itibaren 4’üncü neslin iş başına geçtiğini belirterek, Kılıçoğlu Kiremit’in sektördeki liderliğini daha üst seviyelere taşımak için marka konumlaması, ürün tasarımları ve çeşitliği, çatı sistem ürünleri, üretim kapasiteleri ve dağıtım kanalı yapısında köklü değişiklerin Barış Özaydemir tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. 2014 yılında Barış Y. Özaydemir tarafından devreye alınan Megaron Kiremit Üretim Tesisi ile renkli agrega kiremit üretimine başladıklarını aktaran Özaydemir, “Çatı bir sistemdir. Her parçasının profesyonelce çözülmesi ve doğru uygulanması gerekmektedir. Biz de buradan yola çıkarak Megaron Çatı Teknolojileri markası ile Uzman Bayilik hizmeti veriyoruz. Çatıların ihtiyacı olan her türlü ürünü ve hatta anahtar teslim çatı hizmetini müşterilerimize sunuyoruz” dedi.

2021 yılında Barış Y. Özaydemir’in ani ve beklenmedik kaybı sonrasında kendisinin çok emeği olan tesise Barış Özaydemir Megaron Kiremit Üretim Tesisi adını verdiklerini anlatan Ş. Burak Özaydemir, “Kılıçoğlu markasının liderliğini güçlendiren ve geleceğe taşınmasını sağlayan atılımlar, kardeşim Barış Özaydemir’in vizyonu ve liderliği sayesinde gerçekleşmiştir. Sevgili Barış’ın müşteri ihtiyaçlarını öncelikleyen, değişime odaklı, çalışanlara değer veren ve tüm paydaşlar ile güvene dayalı yönetim anlayışı hepimiz için gelecekte de yol gösterici olacaktır” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın sayılı tesislerinden birine sahip

Yeni ürünler ve yeni markalarla sürekli büyüdüklerini kaydeden Özaydemir, Eskişehir’de 80 bin metrekare alana kurulu olan tam otomatik kiremit üretim tesislerinin, 8 milyon metrekarelik kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise sayılı tesislerinden olduğunu belirtti. Sürekli yenilenen ve gelişen bir marka olarak sektöre yeni ürünler sunulması için Ar-ge ve inovasyona önem verdiklerini dile getiren Ş. Burak Özaydemir, sözlerine şöyle devam etti: “Kılıçoğlu olarak sürekli olarak piyasaya yeni ve inovatif bir ürün sunmayı amaçlıyoruz. En son geliştirdiğimiz Inova kiremit tasarımı fark yaratan ve Türkiye’de bulunmayan bir kiremit modelidir. Megaron Çatı Teknolojileri markamızla çıkardığımız Ecotitanium ise havayı temizleme ve açık rengi ile küresel ısınma ile mücadele özellikleri bulunan, yine Türkiye’de sadece bizde var olan bir üründür.”

“Ultra Kiremit” ile modern mimariye hitap edecek

Yeni ürün çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Ş. Burak Özaydemir, tasarımı ile modern mimariye hitap edecek ve daha büyük boyutta üretilecek Ultra Kiremit’i piyasaya sunmaya hazırlandıklarını açıkladı. Megaron kiremitlerinde de farklı renk kombinasyonlarıyla hazırladığımız yeni bir seriyi pazara sürmeyi planladıklarını aktaran Özaydemir, “Bu arada var olan ürünlerimiz ile ilgili geliştirme çalışmalarımız da sürekli devam ediyor. Diğer yandan çatı sistem ürünlerinde yeni ürünlerin geliştirilmesi ile ilgili Ar-ge çalışmaları da yapıyoruz. Önemli ve takip ettiğimiz diğer bir gündem de çatıda enerji yönetimi konusudur. Fotovoltaik paneller ile ilgili çalışma ve incelemelerimizi derinleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.