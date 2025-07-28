Kıraç Galvaniz’den Bozüyük OSB’ye 1,35 milyar TL’lik yatırım

ABDULLAH SÖNMEZ / BİLECİK

Kıraç Galvaniz, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu Avrupa’nın en büyük entegre galvaniz tesisini devreye aldı. 54 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu yaklaşık 30 bin metrekarelik kapalı alanda, robotik kaynak sistemleri, ERP tabanlı üretim izleme çözümleri ve enerji verimliliği yatırımları ile donatılan tesis; karayolu güvenlik sistemlerinden enerji altyapısına, solar enerji sistemlerinden askeri koruma sistemlerine kadar farklı sektörlere hizmet verecek.

Tesisin açılış töreninde konuşan Kıraç Galvaniz Genel Müdürü Serkan Malçok, üretim anlayışlarında sürdürülebilirliğin ve çevre dostu teknolojilerin merkezde olduğunu vurguladı. Malçok, “Kurulduğumuz günden bu yana üretim kabiliyetimizi sürekli geliştiriyor, yerli üretimle değer yaratan bir marka olmayı hedefliyoruz. Geleceği sadece inşa etmiyoruz; aynı zamanda izlenebilir, çevreci ve sürdürülebilir bir sanayi anlayışıyla şekillendiriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Bozüyük tesisimiz, bu vizyonun somut bir yansımasıdır” dedi. Yeni tesislerinde sıfır atık prensibiyle 250 tonluk yağmur suyu deposu kurulduğunu, güneş enerjisi altyapısı hazırlandığını ve elektrikli araç dönüşümüne uygun altyapılar geliştirildiğini aktaran Malçok, “Ar-Ge çalışmalarımıza yön verecek bu tesisle, sıfır atık prensibinden akıllı kaplama teknolojilerine, düşük karbon ayak izinden dijital izlenebilirlik sistemlerine ve yapay zekâ destekli yüzey analizlerine kadar pek çok alanda sektöre yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyoruz. Yerli mühendislik gücümüzle geliştireceğimiz projelerle hem Türkiye’de hem dünyada fark yaratacağız” diye konuştu.

Ürün portföylerinin genişliğine de dikkat çeken Serkan Malçok, sözlerine şöyle devam etti: “Karayolları için gürültü bariyerleri, çarpışma yastıkları ve motosiklet bariyer sistemleri gibi kritik güvenlik ürünleri üretiyoruz. Enerji ve altyapı sektörüne direkler, platformlar ve modüler çelik yapılar sunarken; savunma sanayine özel alaşımlı çelikler, koruyucu kaplamalar ve askeri saha yapılarıyla hizmet veriyoruz. Tarım ve yapı sektörlerinde ise çit sistemleri, galvanizli modüller ve taşıyıcı konstrüksiyonlar portföyümüzde yer alıyor.”

İhracatta büyüme hedefi yüzde 70

Sadece metali değil, geleceği de şekillendiren fikirler geliştirdiklerini belirten Serkan Malçok, “Bu vizyonla 2025–2027 dönemini kapsayan önümüzdeki üç yıl içinde üretim kapasitemizi yüzde 250 artırmayı hedefliyoruz. İhracatta yüzde 40 olan oranımızı yüzde 70’e, Ar-Ge bütçemizi ise yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu yatırımla, Bozüyük OSB’nin sanayi ekosistemine öncülük edilmesini, nitelikli iş gücünün bölgede tutulmasını ve üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesini amaçladıklarının altını çizen Malçok, kurulacak olan Ar-Ge Merkezi ile sürdürülebilirlik, karbon nötr, akıllı kaplama ve yeşil metal alanlarında inovasyon süreçlerini hızlandırmayı, çevre dostu ve akıllı galvaniz teknolojileri geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kazakistan’a kurulacak yeni üretim tesisi için sertifikasyon süreci tamamlandı

Gürcistan ve Romanya’da halihazırda aktif olan ofislerinde başlayan ihracat operasyonlarını Kazakistan, Bulgaristan, Polonya ve İtalya’da açmayı planladıkları yeni ofislerle genişletmeyi hedeflediklerini belirten Serkan Malçok, “Kazakistan’da yeni bir üretim tesisi kurmak için sertifikasyon süreçlerini tamamladık. Bulgaristan’daki devlet projelerine katılımlarımız sürerken, ABD pazarını da 2025-2026 hedeflerimize dahil ettik. Orta Avrupa, Orta Asya ve Amerika kıtasına yönelik büyüme hedeflerimizi, ‘yeşil metal’ konseptiyle çevre dostu üretim anlayışımızı yaygınlaştırarak gerçekleştireceğiz” diye konuştu.