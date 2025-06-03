Knauf Insulation, yalıtım sektöründe sürdürülebilir çözümlerle büyüyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Almanya merkezli Knauf Grup'un bir parçası olan Knauf Insulation, dünya çapında yalıtım çözümleri sunan sektör liderlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, 2014 yılında Eskişehir’de kurduğu üretim tesisiyle Türkiye’deki varlığını güçlendirirken, 40’tan fazla ülkeye ihracat yaparak hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de yalıtım sektöründe öncü rol üstleniyor. Türkiye ve dünya pazarındaki iddiasını artırarak sürdüren firma, yalıtım sektöründeki yenilikçi ürünleri ve çevreci üretim anlayışıyla önümüzdeki dönemde de büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

“Global pazarda güçlü bir oyuncuyuz”

Knauf Insulation Türkiye Genel Müdürü Emre Gürcan, şirketin global ve yerel pazardaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: “Knauf Insulation olarak, 1978 yılında Almanya Iphofen’de kurulan Knauf Grup’un bir parçasıyız. Toplamda 5 milyar avroyu aşan 2022 ciromuz ve 6.500’den fazla çalışanımızla 18 ülkede 35 fabrikamız bulunuyor. Mineral yün sektöründe Avrupa ve dünya genelinde lider konumumuzu koruyoruz. Türkiye’de ise 2014 yılında Eskişehir’de kurduğumuz üretim tesisimizle faaliyet göstermeye başladık. Buradan Japonya’dan Avustralya’ya kadar geniş bir coğrafyaya yıllık 45 bin tonluk ürün satışı gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizin kalitesi ve sürdürülebilirlik anlayışımızla pazardaki farkımızı ortaya koyuyoruz.”

Sürdürülebilirlik ve inovasyon ön planda

Mineral yün yalıtımı konusundaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Gürcan, “Ecose teknolojisi, bizim sektörde fark yaratan en önemli unsurlarımızdan biri. Bu teknoloji sayesinde ürünlerimizin bağlayıcı içeriğinde formaldehit, fenol ve türevleri gibi insan sağlığına zarar veren maddeler bulunmuyor. Aynı zamanda ‘Eurofins Gold’ sertifikasına sahip olan ve doğal içerikli bağlayıcısı olan ürünlerimiz, iç mekan hava kalitesini artırarak daha sağlıklı bir ortam sunuyor. Geleneksel taş yünlerine kıyasla mineral yünümüz daha az tozuma yapıyor, kaşındırmıyor ve esnek yapısı sayesinde uygulama kolaylığı sağlıyor. Ürünlerimizin yüksek oranda geri dönüştürülebilir olması da sürdürülebilirlik vizyonumuzun bir parçası. Üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da ürünlerimizin sıkı denetlenmesiyle bilinen RAL kalite sertifikasına sahip olmasıdır” açıklamasında buludu.

Son yıllarda yaptıkları yatırımlarla ürün gamını genişletmeye devam ettiklerinin altını çizen Emre Gürcan, “Son beş yılda yeni ürün yatırımları yaptık. Jetspray ve VIP gibi yenilikçi ürünler geliştirdik. Ayrıca üretim süreçlerimizin verimliliğini artırmak için yatırımlar gerçekleştirdik. Knauf Insulation olarak her yıl yeni yatırımlara devam edeceğiz. 2025 yılı için de ürün optimizasyonuna yönelik yeni projeler planlıyoruz. Uzun vadeli büyüme stratejimiz, inşaat sektöründeki gelişmelere bağlı olarak şekillenecek” ifadelerini kullandı.

İhracat, üretimde önemli bir yer tutuyor

Eskişehir üretim tesisinden dünya genelinde birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Gürcan, yalıtım çözümlerini global pazara sunduklarını söyledi. İhracat faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşan Gürcan, “Eskişehir'deki mineral yün üretim tesisimizde Türkiye ve 30’dan fazla ülkeye yüksek performanslı ve sürdürülebilir yalıtım çözümleri üretiyoruz. Ürünlerimizi şilte ve levha formunda üreterek kaplamalı ve kaplamasız seçeneklerle müşterilerimize sunuyoruz. Üretimimizin yaklaşık yüzde 50’sini ihracata yönlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Yalıtım bilincinin artırılması gerekiyor

Türkiye’de yalıtım sektörünün hak ettiği değeri görmediğini belirten Emre Gürcan, “İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri. Ancak spesifik olarak yalıtım sektörü gerekli önemi henüz tam olarak göremiyor. Mineral yün yalıtımı, ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın koruyucu özellikleri ile daha fazla bilinirliliği hak eden bir alan. Yalıtım uygulamalarının artırılması, hem bireysel hem de ülke ekonomisi açısından büyük tasarruf sağlayacaktır. Yeni yalıtım standartları 2024 itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girdi. Devlet projelerinde bu standartlar uygulanıyor ancak özel sektörde farkındalığın ve denetimlerin artırılması gerekiyor” diye konuştu.