Koç Holding bağlı ortaklığı EYAŞ, temettü dağıtacağını duyurdu

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Koç Holding’in yüzde 77, Aygaz A.Ş.’nin ise yüzde 20 oranında pay sahibi olduğu EYAŞ, 31 Ekim 2024 tarihine kadar ödenmek üzere 7.620.000.000 TL tutarında nakit avans kâr payı dağıtma kararı aldı.