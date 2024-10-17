Koç Holding bağlı ortaklığı EYAŞ, temettü dağıtacağını duyurdu
Koç Holding, bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş. (EYAŞ) tarafından 2024 yılı ilk 9 aylık kârından elde edilen gelir üzerinden temettü dağıtılacağını açıkladı.
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Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Koç Holding’in yüzde 77, Aygaz A.Ş.’nin ise yüzde 20 oranında pay sahibi olduğu EYAŞ, 31 Ekim 2024 tarihine kadar ödenmek üzere 7.620.000.000 TL tutarında nakit avans kâr payı dağıtma kararı aldı.
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