  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Koç Holding bağlı ortaklığı EYAŞ, temettü dağıtacağını duyurdu
Takip Et

Koç Holding bağlı ortaklığı EYAŞ, temettü dağıtacağını duyurdu

Koç Holding, bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş. (EYAŞ) tarafından 2024 yılı ilk 9 aylık kârından elde edilen gelir üzerinden temettü dağıtılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Koç Holding bağlı ortaklığı EYAŞ, temettü dağıtacağını duyurdu
Takip Et

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Koç Holding’in yüzde 77, Aygaz A.Ş.’nin ise yüzde 20 oranında pay sahibi olduğu EYAŞ, 31 Ekim 2024 tarihine kadar ödenmek üzere 7.620.000.000 TL tutarında nakit avans kâr payı dağıtma kararı aldı.

Şirket Haberleri
Nokia'nın faiz ve vergi öncesi karı beklentileri aştı
Nokia'nın faiz ve vergi öncesi karı beklentileri aştı
“Ceviz ithalatının önü akıllı tarımla kesilir”
“Ceviz ithalatının önü akıllı tarımla kesilir”
Meta, WhatsApp ve Instagram'da işten çıkarmalara yöneldi
Meta, WhatsApp ve Instagram'da işten çıkarmalara yöneldi
Gübretaş Olağanüstü Genel Kurulu 25 Kasım'da yapılacak
Gübretaş Olağanüstü Genel Kurulu 25 Kasım'da yapılacak
Microsoft ve Google'dan sonra Amazon'dan enerji hamlesi
Microsoft ve Google'dan sonra Amazon'dan enerji hamlesi
Airbus 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Airbus 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak