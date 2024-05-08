Koçtaş'tan iki markada yüzde 25'e varan indirim

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mayıs sonuna kadar Koçtaş'ın internet sitesinde bulunan Lava ve Pirge mağazalarında müşterilere çeşitli indirim kampanyası sunuluyor.

Özel indirim kampanyasıyla müşteriler, Lava marka tencere ve tava ürünlerinde sepette yüzde 25'e varan indirimlerden yararlanabiliyor.

Pirge Mağazası'nda ise markanın bıçak setlerinde 12 Mayıs'a kadar sepette yüzde 20 indirim mevcut.

Döküm ve kızartma tavaları, tencere ve bıçak setleri, fırın tepsileri gibi mutfakta öne çıkan ürünlerde çeşitli fırsatlar sağlanıyor.