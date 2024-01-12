Koç’un kargo şirketi Sendeo, Kolay Gelsin ile birleşiyor

Aygaz tarafından Kamuyu Aydınlatma (KAP) platformuna yapılan açıklamaya göre, Sendeo'nun tamamına sahip Koç Holding ve Aygaz ile Kolay Gelsin markasını bünyesinde bulunduran Ekol Ekspres Kargo'nun sahibi Ahmet Musul arasında iyi niyet mektubu imzalandı.

Söz konusu anlaşma, Sendeo ile Kolay Gelsin’in eşit ortaklık şeklinde Kolay Gelsin adı altında birleşmesini öngörüyor.

Açıklama göre, hukuki ve finansal incelemeyi takiben bağlayıcı sözleşmenin imzalanması ve düzenleyici kurumlardan izinlerin alınması halinde işlemin yılın ilk yarısında sonuçlanması bekleniyor.