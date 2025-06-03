Köklüce Makina, Eskişehir’deki 5’inci fabrikasını devreye almaya hazırlanıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de dört farklı yerleşkede üretim yapan Köklüce Makina, 1997 yılında 250 metrekarelik bir atölyede başlayan yolculuğunu bugün 50 bin kapalı alana sahip bir üretim gücüne dönüştürüyor. Traktör ve iş makinesi sürücü kabinleri ile kaynaklı komponent parça üretiminde uzmanlaşan firma, yıllık 30 bin ton sac hammadde işleyerek sektörünün önde gelen üreticileri arasında yer alıyor. Köklüce Makina Satış Pazarlama Müdürü Erçin Kurul, “Kendi alanımızda Türkiye'de öncü konumdayız. Traktör sürücü kabinleri, iş makinesi kabinleri ve forklift kabinleri üretiyoruz. Üretim süreçlerimizin tamamını, yani hammadde şekillendirme, kaynaklı imalat, yüzey kaplama ve montaj aşamalarını kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Bu sayede kaliteyi doğrudan kontrol edebiliyor ve verimliliğimizi artırabiliyoruz” dedi.

Son yıllarda hem iç hem de dış pazardan gelen taleplere cevap verebilmek adına üretim kapasitelerini artırdıklarını aktaran Kurul, yeni yatırımlarla üretim alanlarını genişletmeye devam ettikleri bilgisini paylaştı. 2025 yılı itibarıyla 15 bin metrekare kapalı alana sahip yeni üretim tesisini faaliyete geçirmeye hazırlandıklarını vurgulayan Kurul, “30’uncu yılımıza yaklaşırken üretim gücümüzü daha da artırmak için yeni bir fabrika yatırımına karar verdik. 2024 ve 2025 yıllarında toplam 5 milyon Euro’yu bulacak bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Yeni üretim tesisimizle birlikte makine parkurumuz da güçlenecek” diye konuştu.

İhracat oranı yüzde 50

İç pazardaki yerli traktör ve iş makinası üreticilerinin tamamına imalat yaptıklarını dile getiren Erçin Kurul, üretiminin yüzde 50’sini ihraç ederek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini kaydetti. Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye iş makinesi kabinleri, tarım makinesi parçaları ve kaynaklı komponent ürünleri ihraç ettiklerini belirten Kurul, “Üretimimizin yarısını Almanya, Fransa ve Macaristan’a ihraç ediliyor. Kısa vadede bu oranımızı artırmayı planlıyoruz. Özellikle İtalya ve İngiltere pazarlarına yönelik temaslarımızı yoğunlaştırdık. Bu kapsamda iş geliştirme çalışmalarımıza hız verdik” ifadelerini kullandı.

Ar-Ge ve teknolojik yatırımlarla güçleniyor

Teknolojik altyapılarını sürekli geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini açıklayan Erçin Kurul, üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek için robot yatırımlarına yöneldiklerini, modern makinelerle donatılmış üretim hatlarıyla kaliteyi artırdıklarını söyledi. İnovasyon odaklı yaklaşımla hizmet verdiklerini aktaran Kurul, “Teknolojiyi yakından takip ederek yatırımlarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Robotik sistemler ve akıllı üretim süreçleriyle verimliliğimizi en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde sadece üretim kapasitemizi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda müşteri taleplerine özel çözümler sunarak rekabet avantajı elde ediyoruz” dedi.

Yeni üretim tesisiyle istihdam da artacak

İstikrarlı büyüme politikaları ve ihracat odaklı stratejileriyle sektördeki güçlerini artırarak yola devam ettiklerini belirten Erçin Kurul, yeni fabrika yatırımıyla birlikte istihdam oranını da artırmayı planladıklarını söyledi. Hâlihazırda 600 kişiye istihdam sağladıklarını aktaran Kurul, “5’inci üretim tesisimizin devreye alınmasıyla yeni iş imkanları yaratmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte üretim kapasitemizi ve ihracat payımızı da yukarılara taşımayı öngörüyoruz. Amacımız, hem ülkemize hem de şehrimize değer katmaya devam etmek” diye konuştu.