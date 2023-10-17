Köklüce Makina, yeni tesisle ihracatını artırmayı hedefliyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB’de traktör kabini, iş makinesi kabini ve tarım aletleri parçaları üreten Köklüce Makina, 2022 yılında devreye aldığı 20 bin metrekarelik üretim tesisinde tam kapasite kullanımına ulaşmasının ardından yeni yatırım kararı aldı. İmişehir OSB’ye 15 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir üretim tesisi kurmaya hazırlanan firma, bu yatırımla ihracatını da artırmayı hedefliyor.

Hem iç hem de dış pazardan artarak gelen talebi karşılamak adına son yıllarda yatırımlarını artıran Köklüce Makina, 1997 yılında 180 metrekarelik küçük bir atölyede başladığı üretimini bugün 125 bin metrekarelik alanda kurulu 5 fabrikada sürdürüyor. Gerek kapasite gerekse istihdamı sürekli olarak artırdıklarını belirten Köklüce Makina Satış Pazarlama Müdürü Erçin Kurul, “Son yıllardaki tesis ve tezgah yatırımlarımıza ek olarak yeni kurduğumuz toz boya tesisini eylül ayında devreye aldık. İmalat hatlarımızda üretilen ürünlerimizi kataforet kaplama tesisimizden geçirerek paslanmazlık güvencesi de sağlıyoruz. Sonrasında müşteri talepleri doğrultusunda yaş boya veya toz boya işleminden geçiriyoruz. Mevcut iş hacmimizin yükselmesinin yanı sıra yeni projelerin kısa sürede hayata geçmesiyle birlikte yüzde 100’lük kapasite kullanımına ulaştık. Yeni iş anlaşmalarını göz önünde bulundurarak İmişehir OSB’de yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni bir üretim tesisi yatırımı yapma kararı aldık. 2024 yılı içerisinde fabrikayı devreye alarak hem kapasitemizi hem de istihdamı artıracağız” dedi.

Türkiye’deki yerli traktör ve iş makinası üreticilerinin tamamına üretim yaptıklarına dikkat çeken Erçin Kurul, yurtdışına ise tarım makinesi parçaları, inşaat yükselticileri ve iş makinesi sürücü kabini ihracatı gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı. Sektöründe lider olan firmalara çözüm ortağı olarak hizmet vererek 750 kişiyi istihdam ettiklerini aktaran Kurul, tarım alanındaki üretimlerinin yüzde 50’sini Almanya, Fransa ve Macaristan’a ihraç ettiklerini vurguladı. Bu oranı artırmaya odaklandıklarını dile getiren Kurul, İtalya ve İngiltere ile ciddi iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

“Yatırımlarımızı gelişen teknolojiye göre dizayn ediyoruz”

Geçmiş dönemlerde üretim kapasitesindeki artış ve ihracattaki başarılarıyla ödüllendirildiklerini kaydeden Erçin Kurul, “2020 yılında TOBB’un belirlediği Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girdik. Bunun yanı sıra aynı yıl Makine İhracatçıları Birliği tarafından makine ihracatını en çok artıran ilk 5 şirket arasına yer alma başarısı da göstermiştik” dedi. Şirket olarak teknolojik yatırımlara önem verdiklerinin altını çizen Kurul, şu bilgileri paylaştı: “Gelişen teknolojiyi takip ederek kendimizi yeniliyoruz ve yatırımlarımızı devamlı bu yönde planlıyoruz. Böylece üretim verimliliğimizi en üst noktalara taşımış oluyoruz. Son yıllarda yakaladığımız kaliteli üretim ivmesini koruyarak şehrimiz ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.”