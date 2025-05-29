Köksal Grup, CİTY PARK ESKİŞEHİR projesi ile yeni bir yatırıma imza atıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Akaryakıt ve lojistik sektörlerinde 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Köksal Şirketler Grubu, yeni yatırımıyla Eskişehir’in ekonomik ve sosyal dokusuna farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Eskişehir - Ankara çevre yolu üzerinde karma yaşam projesini hayata geçirmeye hazırlanan firma, Eskişehir’in tarihî ve kültürel dokusuyla öne çıkan Odunpazarı bölgesinde, ticaret ve turizmi aynı çatı altında buluşturacak. Toplam 35 bin metrekarelik bir alana inşa edilen projede, otel, ticari alanlar ve ofis üniteleri yer alacak. Grup, bu yatırımla sadece yeni bir AVM veya konaklama alanı değil, aynı zamanda bölgenin çehresini değiştirecek yeni bir cazibe merkezi kurmayı amaçlıyor.

“Eskişehir’in doğusunda yeni bir merkez doğuyor”

Projenin sadece fiziksel bir yapı değil, aynı zamanda toplumun farklı kesimleri için bir buluşma alanı olduğunu belirten Köksal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Köksal, “Eskişehir’de uzun yıllardır yatırımların batı aksında yoğunlaştığını gözlemliyoruz. Bu algıyı değiştirmek ve doğu bölgesinde de aynı cazibeyi oluşturmak istiyoruz. Özellikle sanayi alanlarının gelişmesine rağmen sosyal yaşam merkezlerinin sınırlı kaldığı bu bölgede insanların rahatlıkla vakit geçirebileceği, alışveriş yapabileceği, dinlenebileceği bir merkez kurmak için yola çıktık. Hedefimiz yalnızca bir yapı değil; yaşam biçimi sunan bir merkez inşa etmek” dedi.

Hilton markasıyla hizmet verecek otel, ulusal markaların buluşma noktası

Projede Hilton Hampton markası ile hizmet verecek bir otelin de yer alacağı bilgisini paylaşan Köksal, konaklama turizmini canlandırması beklenen bu yatırımla, hem şehir dışından gelenleri hem de şehir hastanesi ve fuar merkezi ziyaretçilerinin konaklama ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Orhan Köksal, projede yer alacak ticari alanlara ilişkin şu bilgileri verdi: “Ticari alanlarımızda ulusal düzeyde tanınan restoran zincirleri, moda perakendecileri ve temel ihtiyaçlara hitap eden markalar yer alacak. Bu alanlar, sadece alışveriş değil, sosyal buluşmalar ve etkinlikler için de ideal bir zemin sağlayacak. Burada 7/24 açık hizmet verecek bir anlayışla hareket ediyoruz. Böylece farklı yaş gruplarından ziyaretçiler yılın her döneminde bu yaşam merkezine erişebilecek. Sosyal etkinliklerle de bu alanı sadece bir alışveriş noktası olmaktan çıkararak kültürel bir merkez hâline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Depreme dayanıklı, teknolojiyle entegre bir yapı inşa ediyoruz”

Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığına dikkat çeken Köksal, projede güvenlik ve mühendislik kriterlerinin en üst seviyede dikkate alındığını belirterek, “Depreme dayanıklılık bizim için sadece bir yükümlülük değil, bir sorumluluk alanı. Bu projede kullanılan beton kalitesinden demir yoğunluğuna, taşıyıcı sistemlerden yapı statiğine kadar tüm bileşenleri en güncel mühendislik çözümleriyle hazırlıyoruz. Aynı zamanda bina yönetim sistemleri açısından da teknolojiyle tam entegre bir yapı hedefliyoruz. Akıllı sistemlerle donatılmış, enerji verimliliği yüksek, uzun ömürlü ve güvenli bir kompleks inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Odunpazarı bölgesinde yatırımları arttırarak örnek olmak istiyoruz”

Projeyle sadece bir yapı değil, yeni bir yatırım anlayışı getirmek istediklerini vurgulayan Orhan Köksal, “Eskişehir Odunpazarı bölgesi potansiyeli yüksek ancak yeterince değerlendirilmemiş bir bölge. Bu yatırım ile burada yeni bir merkez oluşturmayı, yaşam ve iş hayatını bu tarafa kaydırmayı hedefliyoruz. Bu bölgedeki sanayi kuruluşlarının çalışanları, mahalle sakinleri ve şehir dışından gelen misafirler için modern bir yaşam merkezi sunacağız. Odunpazarı’nın kent genelinde artan önemini güçlendirmeyi ve bu bölgede sosyoekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyoruz. İnsanlar artık şehrin diğer ucuna gitmeden tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alana kavuşacak. Bu, sadece bir inşaat yatırımı değil; şehir planlamasına, toplumsal yapıya ve ekonomik büyümeye katkı sunan bir adımdır” dedi.