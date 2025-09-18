THY'ye "Airline Economics" platformundan üç ödül

Türkiye’nin küresel markası Türk Hava Yolları, Londra’da gerçekleşen Airline Economics Aviation 100 European & Sustainability Awards ödül töreninde üç ayrı kategoride ödüle lâyık görüldü.

Türk Hava Yolları, kur riskini azaltmak ve maliyet avantajı elde etmek amacıyla finansör ağını dünya genelinde çeşitlendirmeye ve yenilikçi finansman işlemlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Küresel marka, 1 adet Airbus A350 uçağının Dubai Islamic Bank (DIB) tarafından İsviçre Frangı döviz cinsinden İslami finansal kiralama işlemiyle mevcut finansman yapısına bir yenisini daha ekleyerek “Yılın Finansmanı (Avrupa)” ödülünü almaya hak kazandı.

Milli bayrak taşıyıcı, 2 adet Airbus A350 uçağın da Natixis & ORIX konsorsiyumu tarafından Japon Yeni döviz cinsinden sağlanan Balthazar garantili JOLCO yapısı ile finanse ederek, “Yılın Garantili Finansmanı (Avrupa)” ödülünü aldı. Bu ödül, hayayolunun 2007’den günümüze kadar Japonya pazarında edindiği önemli konumunu giderek pekiştirdiğini gösteriyor.

Ayrıca, sürdürülebilirlik vizyonunu finansman yapılarıyla birleştiren Türk Hava Yolları, 2024 yılında iki adet Airbus A321 Neo uçağının Societe Generale konsorsiyumu tarafından Euro ve Japon Yeni döviz cinsinden Sürdürülebilirlik bağlantılı JOLCO finansmanı işlemiyle “Yılın Sürdürülebilir Havacılık Finansmanı” ödülüne layık görüldü.

Bu ödüller, Türk Hava Yolları’nın son yıllarda başarıyla uyguladığı yenilikçi finansman modelleri, güçlü bilanço yönetimi ve küresel ölçekte genişleyen finansör portföyünün bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

“Bu yıl da uluslararası platformda üç farklı ödül ile takdir edilmekten büyük bir gurur duyuyoruz"

Ödül törenine katılan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker; “Bu yıl da uluslararası platformda üç farklı ödül ile takdir edilmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Türk Hava Yolları ailesinin özverili çalışmaları ve finans ekibimizin küresel ölçekte geliştirdiği yenilikçi finansman yapıları sayesinde elde edilen bu başarı, markamızın finansal güç ve stratejik vizyonunun bir yansımasıdır. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Türk Hava Yolları uçak finansmanı ekibi, farklı yapılardaki uçak finansmanı işlemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olan deneyimli kadrosu ile havayolu endüstrisinde en düşük finansman maliyetli işlem oranlarına ulaşmayı başardı. Küresel marka, 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği ve birçoğu ilk kez uygulamaya konulmuş yaratıcı finansman modelleri ile ‘Global Transport Finance’, ‘Airline Economics’, ‘Airfinance Journal’ ve ‘Bonds, Loans & Sukuk Turkey’ gibi dünyaca ünlü kuruluşlar tarafından her yıl farklı finansman ödüllerine layık görüldü. Türk Hava Yolları, son 10 yılda gerçekleştirdiği yaklaşık 16 milyar USD tutarındaki finansman işlemlerinde toplamda 30 adet uluslararası finansman ödülü kazanarak, bu alanda da başarısını zirveye taşıdı.