Kordsa, kompozit sektörünün önde gelen oyuncularını Sabancı Teknoloji Merkezi’nde ağırladı

Sabancı Holding iştiraki Kordsa, dünya çapında kompozit sektörünün lider kuruluşlarından Composites United (CU) ile iş birliği yaparak, Münih'te bulunan Sabancı Teknoloji Merkezi'nde CU İnovasyon Günü etkinliğinin ev sahipliğini üstlendi.

"Sürdürülebilir Kompozitler" teması etrafında şekillenen ve sektörün en prestijli etkinliklerinden biri olan CU İnovasyon Günü’nde, kompozit sektörünün lider firmaları, paydaşlar ve fikir önderleri bir araya getirilerek yenilikçi çözümler ve geleceğin trendleri tartışıldı.

Kords, Uluslararası Composites United İnavosyon Günü etkinliğinde ev sahibi

Etkinlik sırasında Kordsa, kompozit sektöründe sürdürülebilir çözümler etrafında diyalog ve iş birliğini teşvik ederken, inovasyon ve çevresel sorumluluğa olan bağlılığını da vurguladı.

Sabancı Teknoloji Merkezi'ni uluslararası düzeyde önemli bir buluşma noktası haline getiren CU İnovasyon Günü’nde iki gün boyunca sürdürülebilir kompozit çözümleri ele alınırken; havacılık, otomotiv ve inşaat sektörlerinde kullanılan kompozit ürünlere dair sunumlar yapıldı.

Kordsa’nın biyo bazlı ürünleri, sürdürülebilir inşaat çözümleri, Hidrojen uygulamaları için Karbon elyaf takviyeli polimerler (CFRP) ve sürdürülebilir uygulamalar için seramik matris kompozitler (CMC) gibi ana başlıklar altında yaptığı sunumlar, şirketin sürdürülebilirliğe olan bağlılığını bir kez daha vurguladı.

Kordsa sürdürülebilir kompozit çözümlerle geleceği şekillendiriyor

Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun açılış konuşmasında kompozit malzeme endüstrisinin önde gelen buluşmalarından birine ev sahipliği yapmanın önemine değindi. Dünyada yaşanan kapsamlı dönüşüm süreçlerinin, malzeme alanında sürdürülebilirlik odaklı bir geçişi zorunlu kıldığını ifade eden Orhun, “Konvansiyonel malzemelerden sürdürülebilir malzemelere geçiş, artık tüm sektörler için bir zorunluluk haline geldi. Özellikle enerji dönüşümü ve mobilite dönüşümünün kalıcı bir fayda sağlaması için bu dönüşümün merkezinde olan sürdürülebilir malzemeleri dünyanın hizmetine sunmamız gerekiyor. Stratejik olarak Münih Teknik Üniversitesi yerleşkesi içerisinde konumlandırdığımız Sabancı Teknoloji Merkezi, Ar-Ge, teknoloji ve sürdürülebilir ürün geliştirme yeteneklerimizi uluslararası arenaya taşımamızı sağlıyor. Bugün bize ev sahipliği yapan bu gibi merkezlerimiz sayesinde, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri geliştiriyor ve kullanımlarına sunuyoruz” dedi.

Kordsa CEO'su İbrahim Özgür Yıldırım, ise yaptığı değerlendirme şunları söyledi:

“CU İnovasyon Günü’nde kompozit sektörünün önde gelen şirketlerini ağırlayarak, Kordsa’nın kompozit sektöründeki öncü rolünü ve sürdürülebilirlik taahhüdünü global platformda vurgulama fırsatı bulduk. Kordsa olarak, kompozitlerin havacılık, otomotiv ve inşaat sektörlerine sunduğu sürdürülebilir çözümleri bu gibi platformlarda sektördeki paydaşlarımızla birlikte görüşerek açık inovasyonla iş birliklerine hız kazandırmayı hedefliyoruz. Geleceğin kompozit çözümlerini şekillendirmek üzere Composites United ve bu ağda yer alan şirketlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz.”