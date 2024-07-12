Koroplast’a rekabet soruşturması açıldı

ANKARA (EKONOMİ) – Rekabet Kurulu, Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ (koroplast) hakkında soruşturma açtı. Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Koroplast’ın ürünlerini satan marketlerin raf fiyatlarını belirlediği iddiasıyla soruşturmanın başlatıldığı, Rekabet Kanunu 4. Madde kapsamında yürütüleceği belirtildi.

Koroplast; çöp poşeti, buzdolabı poşeti, kilitli poşet, fermuarlı poşet, streç film, alüminyum folyo, buz torbası, dondurulmuş gıda torbası, pişirme kâğıdı, fırın torbası, fırın kâğıdı, sünger ovma teli, temizlik bezi ve eldiven gibi pişirme, saklama ve temizlik ürünleri kategorilerindeki ürünlerin satışı ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteriyor. Soruşturma açılması, şirketin ceza alacağı anlamına gelmiyor. Soruşturma kapsamında Rekabet Kurulu ilgili şirkette incelemeler yapacak ve savunma oturumları yapılacak. Rekabet Kanunu kapsamında şirketin uzlaşma başvurusu yapma hakkı da bulunuyor.