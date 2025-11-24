Koton’dan Dubai’de yeni şirket

Koton, Körfez ülkelerinde büyümeyi hedefleyen stratejisi doğrultusunda Apparel Group ile yeni bir ortaklık yapısına gitti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre şirket, Jebel Ali Serbest Bölgesi’nde 'Koton AG Trading FZCO' unvanıyla yeni bir yapılanma kurdu.

KAP’a yapılan açıklama metni şöyle:

“Şirketimizin GCC/Körfez bölgesindeki büyüme stratejisi doğrultusunda bölgedeki operasyonel kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla, Yönetim Kurulumuz tarafından merkezi Jebel Ali Serbest Bölgesi Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak şekilde ve Apparel Group ile yüzde 51-yüzde 49 bağlı ortaklık yapısında ‘Koton AG Trading FZCO’ unvanlı bir şirket kurulmasına karar verilmiş olup, söz konusu şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.”

Açıklamada ayrıca, yeni şirketin ticari faaliyet alanına da yer verildi:

“Paylarının yüzde 51'inin şirketimize ait olduğu Koton AG Trading FZCO'nun tekstil ve aksesuar ticareti faaliyetlerinde bulunarak şirketimiz tarafından yürütülen ticari operasyonları desteklemesi hedeflenmektedir.”