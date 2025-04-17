Kurvalf Vana, ihracatta yeni pazarlar ile güçleniyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Doğalgaz ve petrol iletim hatları başta olmak üzere ağırlıklı olmak üzere enerji sektörüne yönelik vana, aktüatör ve pigleme elemanları üretimlerinde yarım asrı aşan tecrübesi faaliyet gösteren Kurvalf, ihracat payını ve katma değerini yükselmeye devam ediyor. Aylık 100 ila 115 ton aralığındaki üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Kurvalf Vana AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumahmut, “Yeni makine yatırımları ile proseslerimizi güçlendirdik. Yunanistan’dan gelen bir proje doğrultusunda da basınçlı kaplar alanında yeni ürünler üretmeye başladık. Bir yandan da ihracatta yeni pazarlarda yer almak adına çalışırken ürünlerimizin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olan kilogram başına ihracat değerini artırmaya devam ediyoruz” dedi.

“Yunanistan’da pazar hakimi konumuna geldik”

Üretimini yaptıkları ürünlerin ihracata olan oranını %50’nin üzerine taşıdıklarını da Kurumahmut, “İhracat payımızı artırmaya gayret ediyoruz. Son bir yılda 5 pazara daha açılarak toplamda ürün gönderdiğimiz ülke sayısını 23’e çıkardık. Balkanlardaki ağımızı genişletirken ABD, Hırvatistan ve Macaristan ile ticarete başladık. Romanya’daki en büyük boru hattı projesinin ihalesini kazandık. Bu proje 2,5 milyon Euro’nun üzerinde bir değere sahip ve kurum olarak tarihimizdeki en büyük işlerden birisi olacak. Ayrıca son girişimlerimiz ile birlikte Yunanistan’da da pazar hakimi konumuna geldik. Agresif bir büyüme planımız yok. Ayakları yere sağlam basan bir gelişim planına sahibiz. Bu sebeple üretimdeki ihracat payımızı ve ticaret yaptığımız ülke sayısını gerçekçi hedeflerle belirleyip hayata geçirmeye özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de ilk 36" çap büyüklüğünde akış kontrol vanası üretimini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kurumahmut, “Ciromuzun yüzde 2’lik kısmını Ar-Ge ve Ür-Ge kapsamında değerlendiriyoruz. Bu çalışmaların bize mevcut modelleri geliştirme fırsatı sunarken ürünlerimizin katma değerini de artıracağını biliyoruz. Bazı ürünleri de yerlileştirmeye devam ediyoruz” dedi. API (Amerikan Petrol Enstitüsü) 6D standartlarında imalat yaparak, uluslararası standartlarda hassasiyeti yüksek ürünler imal ettiklerini söyleyen Kurumahmut, ayrıca akış kontrol vanaları ve HES projelerine özel hidrolik tahrikli vanalar ürettiklerini de sözlerine ekledi.

“Bursa’ya meslek lisesi kazandırıyoruz”

Mesleki eğitimin sanayinin gelişimi için hayati unsurlardan birisi olduğunu belirten Kurumahmut, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 10 dönümlük bir alanda 24 derslikli ve mekanik atölyeleri de içinde barındıran bir meslek lisesi inşa ediyoruz. 75 milyon TL’ye yaklaşan yatırım bedeli ile 2026 sonbaharında eğitim öğretime başlanmasını planladığımız okulumuz bu anlamda önemli bir açığı da kapatmış olacak. Ülkemizde kazandığımız paranın yine ülkemizin kalkınmasında kullanmayı önemsiyoruz” dedi.

Mevcut alanlarını maksimum kapasite ile kullandıklarını belirten Mehmet Kurumahmut, “Sipariş ciromuz sürekli artıyor ama kapasitemizi aynı oranda yükseltemiyoruz. Bugünkü koşullarda ülke olarak büyümek, gelişmek istiyorsak artı bir tesise ihtiyacımız yok. Olan özkaynağı şeffaf bir biçimde sanayicinin hizmetine sunmaya ihtiyacımız var. Biz arsaya yüksek bedeller ödeyerek mevcut yatırım iklimi sürdüğü müddetçe büyümeyi düşünmüyoruz. Arsa rantı ve inşaat maliyetleri bir yanda dururken kaçak sanayileşmenin getirdiği haksız rekabet karşısında zaten ezilen bir sanayici var. Bunların bilincinde olarak gerçekten işine yatırım yapıp büyüyecek ve bunun hakkını verecek kişilere mevcut sanayi alanlarının şeffaflık ilkesi ile kamu yararı üstün tutularak pay edilmesi gerekli. Bu tarz konular için gerekli regülasyonlar da yapılarak konu desteklenebilir. Bizim gibi yatırım yapmaya hazır birçok firma be yazık ki yüksek arsa maliyeti nedeniyle yerinde sayıyor” dedi.

“Arsa maliyeti üzerine yapılacak tesisten pahalı olamaz”

Avrupa da ülkemize yakın olan ülkelerdeki fırsatlar daha cazip olduğu sürece o bölgeye kaymaların kaçınılmaz olacağını belirten Kurumahmut, “Arsa maliyeti üzerine yapılacak tesisten pahalı olamaz. Bunun önüne geçmemiz için yetkililerin acil önlemler alıp aracı ve benzeri kişilerin aradan çıkarıldığı şeffaf bir yatırım ortamı makul fiyat aralıklarının olduğu ödeme kolaylığı olan bölgeler oluşturulması gerekli. Malesef Bursa özelinde yapılan proje beklentileri karşılamadı ve sanayi ile ilgisi olmayan insanlar TEKNOSAB’dan yer aldılar ve ciddi anlamda rant oluşturuldu. Bu işler böyle devam eder ise emlakçıları ve aracıları kalkındırmaktan öteye geçemeyiz” dedi.