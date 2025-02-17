Kutluk Döküm, Avrupa’da rekabet için Almanya’da fabrika satın alacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Son dönemde yaptığı yatırımlarla büyümesini sürdüren Kutluk Döküm, ikinci fabrikasını inşa ettiği Bozüyük’te makine kurulumlarına başladı. Hasanağa OSB’deki mevcut fabrikasında pik döküm, sfero dökme demir, çelik alaşımları, paslanmaz çelik, alüminyum gruplarında döküm faaliyetlerine devam eden Kutluk Döküm, yılın ilk yarısında tamamlanacak yeni tesis ile birlikte farklı alanlarda da yer alacak. Bozüyük fabrikasına kuracakları 3 boyutlu kum yazıcı ile farklı alanlardaki niş işlerde de yer almayı planladıklarını belirten Kutluk Döküm Ortağı Melih Kutluk, “Rutin iş planımız devam ederken ihracat pazarlarında büyümek üzerine çalışma başlattık” dedi.

Yüzde 90 oranında otomotiv sektörüne hizmet ettiklerini belirten Kutluk, “Döküm tarafında kalıp üreticileri ağırlıklı olarak üretim yapsak da sektör tecrübemiz ile birçok alanda imalat gerçekleştirebiliyoruz. Otomotiv sektöründe son dönemde yaşanan yavaşlamayı da dökümcülükteki tecrübemizden yola çıkarak farklı sektörlerde aldığımız işlerle kapattık. Firma olarak yaptığımız üretimimizin yüzde 50’sini ihraç ediyoruz. Piyasaya göre daha spesifik işler yapmaya özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de üretim maliyetimiz çok yükseldi”

Son dönemde artan maliyetler ve TL’deki değer artışı nedeniyle yatırım planlarını da güncellediklerini belirten Melih Kutluk, “Türkiye’de üretmenin maliyeti her geçen gün artıyor. Ayrıca sanayi alanlarında arsa ve tesisleşme maliyetleri de çok yükseldi. Bugün üretimdeki maliyetimiz Avrupa’nın birçok noktası ile kafa kafaya gelirken çoğunu da geçti. Bir de üzerine lojistik maliyetini ekleyince ne yazık ki rekabet edemez olduk. Bu sebeple biz de yeni bir yatırım planı oluşturduk. Almanya’da halihazırda bizimle aynı işi yapan bir tesisi satın almak için girişimlere başladık. Almanya’da görüştüğümüz şirketi tesisi ile birlikte bünyemize kattıktan sonra Avrupa operasyonumuzu oradan koordine edeceğiz. Bu bize ihracatta hem lojistik hem de maliyet açısından güç katarak yeniden rekabete tutunmamızı sağlayacak” dedi. Kutluk ayrıca mevcut ekonomik koşullar nedeniyle birçok üreticinin de benzer adımlar atmak için yurtdışındaki firmalar ile görüşme halinde olduğunu söyledi.