Lidya Grup, Xerox Türkiye'yi satın aldı

Dijital baskı teknolojileri alnında faaliyet gösteren Lidya Grup, Amerikan Xerox firmasının Türkiye şirketini satın aldı. Ofis tipi yazıcıların yanı sıra farklı kategori, ölçü ve tipte malzemeye dijital baskı yapan cihazların kullanım alanlarının artması ile önemli bir ekonomik değer oluşturan dijital baskı sektöründe, ilk defa bir Türk firması, global bir markanın yerel şirketini satın aldı.

Xerox gibi global bir markanın yerel pazardaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için bu yatırımı yaptıklarını belirten Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, hem Türkiye’yi baskı üretim üstü haline getirmeyi, hem de Birleşik Krallık ve Avrupa’ya ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Uzun yıllardır sektörde bulunmanın kazandırdığı deneyim sebebiyle güçlü reflekslere sahip oldukları vurgulayan Öz, “Lidya Grup çatısı altında farklı kategorilerde dijital baskı yapan en iyi markaların distribütörlüğünü yapıyoruz. Şu anda son kullanıcıya temas eden bir çok reklam alanında, promosyon malzemesinde ya da aklınıza gelebilecek baskılı materyalde bizim sunduğumuz ürünlerin imzası var. Bu çeşitlilikten edindiğimiz birikim, strateji ve esneklik ile pazardaki yerimizi Xerox ile daha da sağlamlaştıracağız. Şu anda Xerox’un Türkiye’deki pazar payı yüzde 6 ile yüzde 8 arasında. Biz önümüzdeki 5 yıl içinde ofis grubundaki ve büyük ölçekli baskı makinelerindeki payını yüzde 20 seviyesine çıkartmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

“Yaklaşık 60 milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz”

Türkiye’de her ölçü ve türde kağıt baskısında en yaygın kullanıma sahip markalardan biri olan Xerox’un Lidya Grup’a katılması ile alışılmışın dışında bir yatırım modelini de uyguladıklarını belirten Öz, bu proje ile 5 yıl içinde toplamda yaklaşık 60 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedeflediklerini bildirdi. Öz, “İlk etapta yaklaşık 20 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yıl içinde de Türkiye’de hem baskı üretimine yönelik faaliyet göstermek hem de online satış kanallarındaki büyümeyi yakalayabilmek adına 40 milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz. Bu kademeli yatırımları tamamladığımızda öncelikle Birleşik Krallık pazarı ve Avrupa’da önümüzdeki 5 yıllık süre içinde yaklaşık 50 milyon pound cirosal artış öngörüyoruz.” dedi.

“Xerox global başarısını Lidya Grup ile Türkiye’de sürdürecek”

Xerox MEEIA Bölgesi Başkanı (Orta Doğu ve Afrika, Orta ve Doğu Avrupa, Avrasya, İskandinavya ve Hindistan) David Dyas, söz konusu satışın markanın Türkiye pazarındaki gücünü perçinlemek için önemli bir adım olduğunu belirtti. Dyas, devamında şunları kaydetti: “Lidya Grup ile uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Türkiye pazarı bizim için çok önemli. Ama daha da önemlisi markanın itibarına yakışır şekilde temsil edilmesi ve en iyi hizmeti sunmaya devam etmesi. Lidya Grup’un esnek hareket kabiliyeti, ülke koşullarına uygun finansal çözümler sunabilmesi, kuvvetli servis organizasyonu ve saha çalışmaları ile global başarımızı en iyi şekilde Türkiye’de devam ettireceklerine eminiz” dedi.