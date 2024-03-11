Lila Kağıt’tan Erzurum’a 3 milyar TL’lik yatırım

Halka arza hazırlanan Lila Kağıt, Türkiye’nin temizlik kağıdı tüketiminin yüzde 30’undan fazlasını üretebilme kapasitesine sahip. Kökleri 1930 yılına dayanan bir aile şirketi olan Lila Kağıt, temizlik kağıdı sektöründe 17 yıllık bir geçmişe sahip. 70 bin ton ile başladığı üretim kapasitesi bugün yıllık 271 bin tona çıkardı. Tekirdağ Ergene bölgesindeki 300 bin metrekare açık alana yayılı üretim tesisi ile sektörde aynı kampüste üretim yapan tam entegre tesisler içinde Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük üreticilerinden biri konumuna ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 80 binden fazla noktada tüketicilere ulaşan şirket, 5 kıtada 81 ülkeye de yarı mamul ve mamul ihracatı yapıyor. Toplam binden fazla kişiye istihdam sağlayan, yılda 200 bin tona yakın temizlik kağıdı ürünü satan Lila Kağıt’ın Genel Müdürü Alp Öğücü şirketin hedeflerini ve yeni projelerini anlattı.

Sektörde ihracattaki başarısıyla ayrışıyor

Şirketin sektöründe ihracattaki başarısı ile ayrıştığını vurgulayan Alp Öğücü, “Biz her yıl ürettiğimiz ürünlerin ortalama yüzde 70’ini ihraç eden bir şirketiz. 2022 yılında 265 milyon dolarlık ihracat yaptık. İhracat yaptığımız ülkeler arasında Gürcistan, Irak gibi yakın pazarların yanı sıra Amerika, Peru gibi çok uzak pazarlar da var. Lila Kağıt olarak Türkiye’nin kalkınmasının yolunun üretim, yatırım, ihracat, istihdamdan geçtiğini biliyoruz. Türkiye’nin geleceği katma değerli ürün üretip bunu satabilmekte yatıyor. Bizler de bu bilinçle Türkiye’den çıkan bir şirket olarak her yıl artan yatırımımız, üretim kapasitemiz ve ihracatımızla Türkiye’nin büyüme hedefine katkı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji dahil 5 yılda 5 milyar TL’lik yatırım planı yaptıklarını ifade eden Alp Öğücü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’yi kuzeyden güneye 90 derecelik bir açıyla böldüğümüzde doğu kısmında bugüne kadar hiçbir temizlik kağıdı üretim tesisi kurulmadı. Biz Erzurum’da Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinin ilk temizlik kağıdı üretim tesisini kuruyoruz. Erzurum için zemin düzeltme, enerji altyapı çalışmaları tamamlandı. Nisandan itibaren beton atma çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. 2025 yılının başında Ergene’den getireceğimiz bobin kağıtları işleyerek üretime başlamayı planlıyoruz. Ardından kağıt üretimini de Erzurum’da yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırım ile hem bölgenin kağıt ihtiyacını karşılamayı hem de Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere Irak, Gürcistan gibi pazarlara, maliyet avantajı sağlayarak ihracat yapmayı hedefliyoruz. İlk 4 yılda 3 milyar TL’lik bir yatırım ile direkt ve indirekt olarak 500’den fazla kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz.”

“Üç yılda mendil kategorisinde lider olduk”

Alp Öğücü’nün verdiği bilgilere göre Türkiye’de son dönemde ekonomik gelişmelerin de etkisiyle tüketim büyümüyor. Türkiye’de kişi başı temizlik kağıdı tüketimi 7-8 kilogram civarındayken dünya ortalaması 6-7 kilogram bandında. Bu rakam Avrupa’da 15 kilogram, Amerika’da 20 kilogramın üzerinde. Öğücü ürünleri ve pazar payları hakkında şu bilgileri verdi: “İç piyasada Sofia, Maylo ve Berrak markalarımız, yurt dışında bunlara ek Nua markamız var. 2020 yılı başında kağıt mendil kategorisinde lider olabilir miyiz dedik. Maylo ve Sofia’nın yeni ürünleriyle bunu başardık. 2023’te yüzde 36,9 payla kağıt mendil kategorisinde pazar lideri olduk. Sofia ve Berrak ile bu oran yüzde 53,8’e çıkıyor.”

Elektriğin yüzde 25’ini GES’ten sağlayacak

Alp Öğücü, yenilenebilir enerji yatırımları hakkında şu bilgileri verdi: “İlki Ergene’de olmak üzere Türkiye’nin üç farklı lokasyonunda toplam 50 MW’lık yenilenebilir enerji yatırımına başladık. Bunun için 1 milyar TL yatırım yapacağız. Bunun ilk fazı olarak Ergene üretim sahamızdaki 14,5 MW kurulu güce sahip GES’i geçtiğimiz günlerde devreye aldık ve test üretimlerine başladık. Tüm GES projelerimiz tamamlandığında; elektrik tüketimimizin yüzde 25’ini yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağız.”