Linmak Mekatronik, projeye özel çözümlerle üretim hatalarını sıfıra indiriyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 2019 yılında kurulan Linmak Mekatronik, savunma sanayi, beyaz eşya, porselen, gıda ve otomotiv yan sanayisine projeye özel otomasyon çözümleri sunuyor. Robotik sistemler, endüstriyel otomasyon, görüntü işleme, konveyör sistemleri, doğrusal hareket sistemleri ve lineer hareket sistemleri gibi birçok alanda hizmet verdiklerini açıklayan Linmak Mekatronuk Kurucu Ortağı Osman Dönmez, üretimde verimliliği artırmayı hedefleyen çözümler geliştirdiklerini belirterek, “Her şey müşterinin ihtiyaçlarının sahada tespitiyle başlıyor. İmalattan yazılıma kadar tüm sistemi biz kuruyoruz. Anahtar teslim hizmet veriyoruz” dedi. Otomasyon sistemleriyle ürün kalitesini ve iş güvenliğini artırdıklarını vurgulayan Dönmez, “Bugün bir enjeksiyon firması dahi bu sistemleri talep ediyor. Çünkü bu firmalarda üretim maliyetleri çok düşük tutulmalı ama hata ve iş kazası oranı da yüksek. Biz, operatör hatalarını sıfıra indiren sistemler kuruyoruz. Örneğin operatör yanlış parça taktığında sistem bunu anında algılayıp merkezi uyarıyor. Böylece iş kazaları da önleniyor” diye konuştu.

Yerli üretimle savunma sanayisine destek oluyor

Linmak Mekatronik’in sadece yerel değil, ulusal ölçekte de faaliyet yürüttüğünü belirten Osman Dönmez, özellikle savunma sanayi alanındaki projelere önem verdiklerini söyledi. Beyaz eşya sektörünün yanı sıra otomotiv sektörüne de hizmet verdiklerini dile getiren Dönmez, ekonomideki zorluklara rağmen 2024’ü dirençli bir şekilde geçirdiklerini açıkladı. 2025 yılı için umutlu olduklarını söyleyen Dönmez, “Bu yılın ikinci yarısından itibaren piyasada hareketlenme başladı. Özellikle kurumsal firmalardan gelen proje teklifleri bizi motive ediyor. Şu anda Gıda sektöründen,savunma sanayisine, beyaz eşyaya kadar 10-12 arası proje için teklif verdik. Bunlar bizim için çok değerli. Çünkü her bir proje yeni bir yatırım anlamına geliyor. Ve bu yatırımlar minimum 30-40 bin euro seviyesinden başlıyor” dedi. İngiltere ile de bir iş birliği sürecine girdiklerini aktaran Dönmez, “Bu ayın sonunda İngiltere’den bir heyet gelecek. Onlara mekanik sistemler sağlayacağız. Yazılım kısmını kendileri üstlenecek. Yedek parça temini de bizden olacak. Savunma sanayi bağlantılı birkaç proje var süreç uzun olsa da” açıklamasında bulundu.

Türkiye çapında kurumsal çözümler sunuyor

Eskişehir’den Türkiye’nin dört bir yanına hizmet sunduklarını açıklayan Linmak Mekatronik Kurucu ortaklarından Cavit Özkan Özen ise, “Kütahya, Afyon, Bilecik, Kocaeli, Bursa, Sakarya dahil birçok ilde aktifiz. Türkiye’de porselen sektöründe transfer sistemlerinin tamamına yakını partner firmamızla birlikte bizim elimizden çıkıyor. Ayrıca bölgede bayiliklerimizin bulunduğu hidrolik, pnömatik, lineer, sigma profil ve ekipmanları, planet redüktörler ile makine yedek parça satışlarını da yapıyoruz. Kurumsal firmalar bizi çok iyi tanır” dedi.

“Her detayı kontrol eden bir yapıya sahibiz”

Linmak Mekatronik’in sistemlerinin sadece montajı değil, ürünün hammadde halinden ambalajına kadar her aşamayı kapsadığını belirten Özen, “Biz ürünün hammaddesinden son haline kadar her detayı kontrol eden bir yapıya sahibiz. Görüntü işleme sistemlerimizle üründeki hata, eksiklik ya da fazlalıklar doğrudan tespit ediliyor. Operatör müdahalesi minimuma iniyor. Eskişehir’de bu konuda öncüyüz ama bu sistemlerin daha geniş bir kullanım alanı bulması gerekiyor” açıklamasında bulundu.