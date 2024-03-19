Logo Ventures, ilk sosyal ve çevresel etki raporunu yayımladı

Türkiye ve Orta Doğu Avrupa’da erken aşama teknoloji odaklı toplam 17 girişim şirketine yatırım yapan alan girişim sermayesi fonu Logo Ventures, pozitif etki yaratma hedefine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yatırım kararlarında ESG kriterlerini ve girişimlerin etki potansiyellerini dikkate alan şirket, hedeflerinin ekosistem tarafından takip edilmesi adına hazırladığı ilk etki raporunu yayımladı.

2023 yılında yatırım kararları süreçlerine girişim etki puanlamasını dahil eden şirket, diğer etki bağımlı süreçleri de dikkate alarak yarattığı pozitif etkiyi artırmayı hedefliyor.

Girişimlerden alınan verilerle hazırlanan raporda; her etki faktörü için bir hedef yüzdesi belirlenerek değerlendirme sonucunda çıkan sonuçlara şeffaf bir biçimde yer verildi ve 2023 yılında yatırım yapılan 17 girişim, 11 farklı konuda toplamda 31 etki hedefi üzerinden değerlendirildi.

Oluşturulan etki skorlaması sisteminde Logo Ventures’ın portföyünde etki girişimi olarak öne çıkan Evreka, Kamion, Getmobil, Carbon Centrum, FigoPara ve Avane Cloud Kitchens gibi 6 adet girişim raporda etki şampiyonu olarak yer aldı.

“Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için önemli olduğuna inanıyoruz”

Logo Ventures yatırımlarının yüzde 69’unun “2X Challenge” kriterlerine uygun, kadın liderliği veya çalışanlar arasında kadın erkek dengesini gözeten şirketler olduğunun bunun yanında yatırılmış toplam miktarın yüzde 47’sinin doğdukları ve yaşadıkları ülkeler dışında şirketler kurmuş olan girişimcilere yapıldığının altını çizdi. Pozitif etki yaratma hedefine ulaşmak adına çalışmalar yapan Logo Ventures, raporda 2023 yılı boyunca gerçekleştirdikleri ölçme değerlendirme faaliyetleri sayesinde güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek gelecek yıllarda hedefe ulaşmak için hangi alanlara odaklanacaklarını ortaya koydu.

“Proaktif bir biçimde hareket etmeye başladık”

Raporu değerlendiren Logo Ventures Yönetici Ortağı Merve Zabcı, “2023 Logo Ventures için sürdürülebilirlik ve etki yatırımı konularında eyleme geçtiğimiz bir yıl oldu. Gelecek nesillerin teknolojilerine yatırım yaparken, bu teknolojilerin sosyal ve çevresel etkilerini ölçümleyerek yarattığımız değeri daha iyi analiz etmeye ve proaktif bir biçimde hareket etmeye başladık. Yatırım süreçlerimizde yaratılan etkinin ölçümlenmesinin ve takip edilmesinin sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için önemli olduğuna inanıyoruz.” dedi.