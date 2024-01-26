Lova Yatak, 400x200 cm boyutundaki yatağını görücüye çıkardı

Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olma özelliği taşıyan ve sektörün liderlerini bir araya getiren IIFF 2024 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, sektör paydaşlarını bir araya getirirken, Lova Yatak da yeni ev kozmetiği koleksiyonunu, 2024 sonbahar&kış ev tekstili kreasyonlarını ve yeni uyku grubu ürünlerini ziyaretçilerinin beğenisine sundu.

Lova Yatak, ayrıca 400x200 cm boyutuyla Türkiye’nin en büyük yatağını da görücüye çıkardı. Devasa yatak fuar ziyaretçilerinin dikkatini çekerken, Türkiye’nin başarılı voleybolcuları da yatağı deneyimlemek için ziyarete geldi.

Fuarı ziyaret eden voleybolculardan Ayça Aykaç, Aslı Kalaç, Kübra Akman, İlayda Uçak, Lila Şengün, Yağmur Karaoğlu ve Hilal Kocakara, devasa yatağı yakından inceledi.

Lova Yatak, en son teknolojileri kullanarak ürettiği yatak çeşitlerinin yanı sıra, özel tasarladığı Sportive Comfort yatağını da ilk kez misafirleri ile buluşturdu.

“Türkiye’nin en büyük yatağını standımıza taşıdık”

Konuya ilişkin açıklama yapan Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş, “Standımızda sergilediğimiz dev yatağı özellikle vurgulamak istedik. Gördüğünüz gibi bu devasa yatağımız, bir takımı rahatlıkla ağırlayabiliyor. Burada gördüğünüz ürünlerde yapılan tüm çalışmalar, ar-ge merkezimizin müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek son teknoloji teknik altyapımız ile geliştirilen ürünlerimizde karşılık buldu. Yatak dünyasına ait tüm teknik geri dönüşleri otellerdeki konaklamalardan alabiliyoruz. Bizler de işimiz gereği çok seyahat eden insanlarız. Bu seyahatlerimiz sonucunda farklı oteller ve farklı konforlar tanıma imkanına sahip oluyoruz. Bu deneyimlerimizden yola çıkarak, en yüksek rahatlığı kullanıcılarımıza sunmak için çalıştık. Bu fuarda grubumuzun birbirinden değerli markaları yer alıyor. Lova Yatak, bu özelliklerini ve teknolojik altyapı kabiliyetini göstermek için Türkiye’nin en büyük yatağını standına taşıyarak ziyaretçilerle buluşturdu.” ifadelerini kullandı.