LUCCO, yeni nesil üretim gücüyle 52 ülkeye ihracat yapıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 2014 yılında faaliyetlerine başlayan LUCCO, 6 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrikasında gerçekleştirdiği kanalsız asma klozet, bide, tezgah üstü lavabo ve monoblok lavabo gibi seramik sağlık gereçleri üretimiyle sektörde önemli bir konumda bulunuyor. Modern tasarım anlayışıyla geliştirdiği 12 farklı renk alternatifi ve üstün yüzey kaliteleri ile sektörde kendilerini kanıtladıklarını belirten LUCCO Genel Müdürü Halit Şengel, “Estetik ve fonksiyonelliği ön planda tutarak farklı tasarım çizgileriyle sektörde fark yaratmayı amaçlıyoruz. Geleneksel beyaz seramik algısını değiştirerek, kullanıcıların banyo tasarımlarında özgünlük katmalarına olanak tanıyan renkli vitrifiye üretimimizle sektörde öncü konumdayız. Ayrıca, üstün yüzey kalitesi ve hijyenik kaplama teknolojilerimizle ürünlerimizin dayanıklılığını artırıyoruz” dedi.

Yıllık yaklaşık 150 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olduklarının altını çizen Şengel, hammadde seçiminden kalite kontrol süreçlerine kadar titizlikle çalıştıklarını dile getirerek, "Üretim süreçlerimizde en iyi teknolojileri kullanarak verimliliği artırıyoruz. Son olarak devreye aldığımız karusel sır ve rötuş hattı ile kalite standartlarımızı daha da yukarı taşıdık. Ar-Ge yatırımlarımız sayesinde, su tasarruflu ve hijyenik çözümler sunan vortex yıkama sistemli klozetler geliştirdik. Bu sistem, güçlü ve etkili bir temizlik sağlarken sessiz çalışarak konforlu bir kullanım sunuyor" diye konuştu.

52 ülkeye ihracat yapıyor

İhracat faaliyetlerine büyük önem vererek global pazardaki varlıklarını her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Halit Şengel, Türkiye’de ürettikleri yüksek kaliteli seramik sağlık gereçlerini Avrupa, Orta Doğu ve Amerika başta olmak üzere 52 ülkeye ulaştırdıklarını açıkladı. İhracatın üretimden aldığı payı yukarı taşımayı hedeflediklerini dile getiren Şengel, " Küresel pazarda büyümek amacıyla uluslararası bir inşaat malzemeleri grup firması için özel üretim yaparak Avrupa’daki varlığımızı daha da güçlendirdik. Ayrıca dünyanın farklı noktalarında uluslararası fuarlara katılım sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Afrika ve Güney Amerika gibi bölgelerde yeni iş ortaklıkları kurarak ihracat hacmimizi artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye seramik sağlık gereçlerinde üretim üssü

Seramik sağlık gereçleri sektörünün son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir dönüşüm yaşadığına dikkat çeken Halit Şengel, özellikle tasarım, sürdürülebilirlik ve yenilikçi teknolojilerin sektörde ana odak noktaları haline geldiğini söyledi. Türkiye’nin seramik sağlık gereçleri üretiminde dünya çapında önemli bir üretim üssü haline geldiğinin altını çizen Şengel, “Türk seramik sektörü, yenilikçi ve estetik tasarımlarıyla uluslararası pazarda kendine sağlam bir yer edinmeye devam ediyor. Eskiden banyolarda standart beyaz seramik ürünler tercih edilirken, bugün renkli, özel tasarımlı, minimalist ve fonksiyonel ürünler öne çıkıyor. Bunun yanında, tüketiciler daha hijyenik, su tasarruflu ve kolay temizlenen ürünlere yöneliyor. Bu da sektörde antibakteriyel yüzeyler, vortex yıkama sistemleri ve su verimliliği sağlayan tasarımlar gibi inovasyonları beraberinde getiriyor. Seramik sağlık gereçleri sektörü, enerji tüketimi yüksek bir üretim sürecine sahip. Bu nedenle karbon ayak izini azaltmak, geri dönüştürülebilir malzemeler kullanmak ve enerji verimli fırınlar ile üretim yapmak sektör için giderek daha önemli hale geliyor” ifadelerini kullandı.

“Global pazarda güçlü adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz”

Geçtiğimiz yıl istikrarlı büyümelerini sürdürerek sektörde güçlü adımlarla ilerlediklerini kaydeden Halit Şengel, yenilikçi üretim anlayışları, yatırımları ve genişleyen ihracat ağlarıyla birlikte yüzde 25 büyüme oranına ulaştıklarını söyledi. 2025 ve sonraki yıllarda global pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmaya odaklanarak büyümeye devam etmeyi planladıklarını vurgulayan Şengel, “Önümüzdeki yıllarda üretim kapasitemizi artırarak ürün gamımızı genişleteceğiz. Daha çevreci ve kullanıcı dostu ürünler geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarına hız vereceğiz. LUCCO markasını daha fazla ülkeye taşımak ve uluslararası iş ortaklıklarımızı güçlendirmek hedefiyle dünyanın farklı noktalarında yeni distribütörlük anlaşmaları yapıyoruz. Böylece global pazarda güçlü adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.