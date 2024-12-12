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MAYA, Migros Sanal Market uygulamasında tüm kullanıcılara açıldı

Online gıda perakendesinin şirketi Migros Sanal Market’in, yapay zekâ destekli platformu MAYA alışverişi hiper kişiselleştirerek boyut atlatıyor. MAYA, sadece bir alışveriş asistanı değil, sağlıklı, sürdürülebilirlik odaklı ve kaliteli bir yaşam için yapay zekâ ile güçlendirilmiş yaşam rehberi olarak sektörde fark yaratıyor. MAYA, Migros One platformu içerisinde yer alan Migros Sanal Market uygulamasında tüm kullanıcılara açıldı.

Haber Merkezi
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MAYA, Migros Sanal Market uygulamasında tüm kullanıcılara açıldı
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MAYA, kullanıcıların algoritmalarından beslenerek yaşamın tüm alanlarında kişiselleştirilmiş önerileri yapay zekâ desteğiyle sunuyor. Kullanıcıların tüketim alışkanlıklarına ya da yaşam tarzlarına dayalı tarifleri ve hayatlarını kolaylaştıracak ipuçlarını kullanıcılar ile buluşturuyor.

Bebek ve çocuk gelişimi videolarından, sağlıklı yaşam, hamilelik ve ebeveynliğe dair bilgilere, ev bakımından makyaj ve cilt bakım tüyolarına kadar zengin içerikler sunan platform, öneriler ile bağlantılı ürünleri kolayca sipariş verme imkânı sağlıyor. Uygulama içi deneyiminde organik bir şekilde kullanıcıların karşısına çıkan MAYA, ihtiyaçlara uygun, ilham verici çözümler sunuyor.

Öğün planlayıcısı ile gıda israfının önüne geçiyor

Öğün planlayıcı özelliği sayesinde sofrada kaç kişi olduğu, yemeklerin kalori ve besin değerleri, porsiyon maliyeti ve haftalık menü planlamasına da yer veren MAYA, seçilen menülere göre ihtiyaç duyulan ürünleri, gerekli miktarlarda sepete ekliyor. Böylece planlı bir alışveriş deneyimi yaratarak gıda israfını önlemeye katkı sağlıyor. Bütçe dostu vegan, vejetaryen, glutensiz ve organik seçenekler de sunan MAYA, kullanıcılara alternatif öneriler yaratarak tariflerdeki malzemeleri tek tıkla sepete ekliyor ve kapıya teslim ettiriyor.  

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