Maysan Mando’dan ‘özel’ çocuklarla farkındalık konseri

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da örnek olmaya devam ediyor. Maysan Mando ve Beyaz Okyanus Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları iş birliğinde düzenlenen farkındalık konserinde, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ile Maysan Mando çalışanları aynı sahnede birbirinden güzel şarkıları birlikte seslendirerek, unutulmaz bir geceye imza attı.

"Benim Sevgim Dünyaya Yeter, Farkındayım, Farkında Mısın?" temasıyla, Tayyare Kültür Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen geceye; Beyaz Okyanus Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumlarında eğitim gören çocuklar ve ailelerinin yanı sıra Maysan Mando yöneticileri, çalışanları ve aileleri de katılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğünden birbirinden kıymetli hocalar da müzik enstrümanlarıyla konsere değer kattı.

Bu özel gece için Maysan Mando çalışanları günler öncesinden provalar yaparak konsere hazırlanırken, çocuklarla aynı sahnede eşsiz bir performans sergilemenin heyecanına ortak oldu.

Gecede bir konuşma yapan Maysan Mando İnsan Kaynakları Uzmanı Sevinç Barış, “Bu özel günde bizler de çok heyecanlıyız, çünkü ilk defa böyle bir organizasyona katılıyoruz. Maysan Mando ailesi olarak, Beyaz Okyanus Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları'nda eğitim gören sevgili çocuklarımızla sahnede buluşmak, hepimiz için derin bir anlam taşıyor. Hepsi bizim için birer değer. Çocuklarımızın hayatlarındaki ufak bir dokunuşun, büyük farklar yaratabileceğine gönülden inanıyoruz. Çocuklarımızın neşesi ve enerjisi bizlere motivasyon veriyor. Bugün burada onların sesine ses olmak, hayallerini bir nebze de olsa destek olmak, bizim için son derece önemli. Sosyal sorumluluk projeleri, toplumumuzun her kesimi ile değer yaratmanın ve insanlara dokunabilmenin en güzel yollarından biri. Maysan Mando olarak, bu tür projelere her zaman önemsiyoruz. Çalışanlarımız bu etkinliğe tamamen gönüllü olarak katıldılar. Bu etkinlik, toplumsal farkındalığı artırmak ve dayanışmanın gücünü göstermek adına atılan büyük bir adım” dedi.

Böyle bir sahneyi deneyimlemenin çok özel bir duygu olduğunu belirten Beyaz Okyanus Eğitim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Kurucu Müdürü Ferdi Yılmaz ise “Geçtiğimiz yıl bu etkinliğimizin ilkini yaşadık. Bütün emektar hocalarımız çok uğraştı. Hepsinden öte benim çocuklarım, hepsi sahnede birer yıldız oldular. Onları izlerken duygu küpüne döndüm. Bu anlamlı organizasyonu her yıl büyüterek, uluslararası bir seviyeye taşıdık. Aramızda yabancı ülkeden gelen misafirlerimiz de var. Bizim kültürümüzü, geleneklerimizi görecekler. Maysan Maydo ailesi bizi yalnız bırakmayarak, desteklerini gösterdiler. Çocuklarımızın hepsi çok özel. Çocuklarımız eğitildikçe bu ülke refaha ulaşır. Her çocuğumuzun içinde çok büyük cevher var. Bu cevheri ortaya çıkartabilmek önemli” diye konuştu.