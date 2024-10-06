MİA Yaşam Merkezi ve Arca Otomotiv, “Vost-Dostlar’la Yaza Veda” dedi

EKONOMİ - “Dünya Yaşlılar Günü” haftası nedeniyle düzenlenen “Vos-Dostlar’la Yaza Veda” etkinliği, Arca Otomotiv'in destekleri ile Ankara Volkswagen Fun Club ve Ankara Türkchopper Motor Kulübü iş birliğiyle Mia Yaşam Merkezi bünyesinde yapıldı. Sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi ve farklı yaş gruplarını bir araya getirerek nostaljik bir atmosfer yaratmayı hedefleyen etkinlikte klasik araçlar ve ID BUZZ aracı ile geçmişin ruhu yaşatılırken, MİA Yaşam Merkezi’nden yapılan açıklamada topluma değer katan projelere destek olmaya ve nesiller arası bağı güçlendirmeye devam edecek projelerin sürdürüleceği kaydedildi.

Etkinlikle ilgili bir değerlendirme yapan Arca Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Usame Derindere, “Dünya Yaşlılar Günü’nü Mia Yaşam Merkezi’nde düzenlenen “Vos-Dostlar ile Yaza Veda” etkinliği ile kutladık. Arca Otomotiv olarak, değerli büyüklerimizle bir araya gelmek ve onların anılarına ortak olmak bizim için büyük bir onurdu” dedi.

Tüm dezavantajlı guruplara eğitim, sağlık ve bakım hizmeti veren MİA Yaşam Merkezi bünyesinde Özel Mia Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, Özel Mia Engelli Bakım Merkezi, Özel Halise Arslan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, MEB Halise Arslan Özel Eğitim Proje Okulları, Özel Mia Tıp Merkezi ve Konaklamalı Fizik Tedavi merkezleri hizmet veriyor.