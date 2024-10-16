Microsoft ve Google'dan sonra Amazon'dan enerji hamlesi

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin bulut bilişim yan kuruluşu Amazon Web Services'in (AWS) nükleer enerji projelerinin geliştirilmesini desteklemek için üç yeni anlaşma imzaladığı duyuruldu.

Bu anlaşmalar arasında birkaç yeni SMR inşa edilmesinin de yer aldığına işaret edilen açıklamada, Energy Northwest ile olan anlaşmanın dört gelişmiş SMR'nin geliştirilmesini sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada, reaktörlerin Energy Northwest tarafından inşa edileceği belirtilerek, projenin 2030'ların başından itibaren Pasifik Kuzeybatı bölgesinin öngörülen enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Ayrıca, yeni nesil SMR reaktörleri ve yakıtının önde gelen geliştiricilerinden biri olan X-energy'ye yatırım yapılacağı ifade edilen açıklamada, X-energy'nin gelişmiş nükleer reaktör tasarımının Energy Northwest projesinde kullanılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Dominion Energy ile de mevcut North Anna nükleer santralinin yakınında bir SMR projesinin geliştirilmesini araştırmak için anlaşma imzalandığına işaret edilerek, bunun da Virginia bölgesine en az 300 megavat güç getireceği vurgulandı.

Daha önce Pennsylvania'daki Talen Energy nükleer tesisinin yanına bir veri merkezi tesisi kurmak için bir anlaşma imzalandığı anımsatılan açıklamada, bu tesisin, veri merkezlerine doğrudan karbon içermeyen enerjiyle güç sağlayacağı ve mevcut reaktörün korunmasına yardımcı olacağının altı çizildi.

Teknoloji şirketleri artan enerji talebiyle nükleere yöneliyor

Amazon'un bugün duyurduğu anlaşmalar, veri merkezlerinden gelen artan talebi karşılamak için nükleer enerjiye yapılan yatırımlara yeni bir örnek oldu.

Hafta başında Google, SMR geliştiricisi Kairos Power'dan güç satın alacağını duyurmuştu.

Microsoft da eylül ayında, Three Mile Island enerji santralinde operasyonları tekrar başlatmak için anlaşma imzalamıştı.