Migros'ta çalışan ücretlerine zam

Migros, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Tez-Koop. İş Sendikası ile yürütülmekte olan ve 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2025 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı duyurdu.

Yapılan anlaşmaya göre; Tez-Koop İş üyesi Migros çalışanlarına birinci yıl için brüt ücretlere kıdem yıllarına göre Ocak'ta yüzde 56 - yüzde 71 arası değişen oranlarda; Temmuz'da ise sabit yüzde 15 oranında, ikinci ve üçüncü yıl ise TÜİK tarafından belirlenen yıllık TÜFE artışı oranında zam yapılacak. Sosyal yardımlarda ise yıllık yüzde 66 ile yüzde 82 arasında değişen oranlarda artış yapılacak.