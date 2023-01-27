MIP, 15 yıla 23 ulusal ödül sığdırdı

Mehmet Nabi Batuk

Mersin-Akfen Holding, PSA International ve IFM ortaklığında işletilen Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., (MIP) ödül portföyünü büyütmeye devam ediyor. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “Yılın En Fazla Yük Elleçleyen Liman İşletmecisi” ödülünün sahibi olan MIP son 15 yılda 23 ödüle değer görüldü.

Son ödülünü 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde alan MIP, “En Fazla Yük Elleçleyen Liman Tesisi” kategorisinde zirvenin sahibi oldu. MIP, Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı kapsamında 2022 yılında 13’üncü kez düzenlenen ‘Atlas Lojistik Ödülleri’nde 12’inci kez üst üste “Yılın Liman İşletmecisi” ödülüne değer görüldü.

13 yıldır aralıksız düzenlenen Liman İşletmecileri dalında zirveyi kimseye kaptırmayan MIP ciro, çalışan sayısı, elleçlenen konteyner miktarı, kuru ve sıvı yük miktarı gibi kriterlerin değerlendirildiği Liman İşletmecileri kategorisinde, yıllık elleçlediği yük miktarındaki artışla dikkat çekti. MIP, 2022 yılında ayrıca Zirvedekiler Ödül Töreni’nde Yılın Markası ödülünün sahibi oldu. MIP, Türkiye’nin en büyük konteyner limanı niteliğiyle önceki yıllarda Lloyd’s List, Altın Çıpa, Yılın Liman İşletmeciliği Markası ödüllerinin de sahibi olmuştu.

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, pandemi ve dünya ticaretinde oluşan değişken koşullara rağmen sürdürülebilir operasyonlarla müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Tecrübeli operasyon ekiplerinin başarısıyla her iki hizmet alanında yeni ödüllere layık olduklarını aktaran Johan Van Daele, “Sağladığımız bu başarılar MIP çalışanlarının ortak başarısıdır. Gerek ekonomideki dalgalanmalar ve gerekse pandemi koşullarında elde edilen bu başarılar özverinin, çabanın ve adanmışlığın sonucudur” dedi.

Kapasite artışı yatırımlarına kapılar projesi ile başladı

Johan Van Daele, Mersin Uluslararası Limanı’nın operasyonel kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılan ekipman ve altyapı projelerine için 15 yılda 400 milyon dolar üzerinde yatırım yaptıklarını ifade etti. 375 milyon dolar bütçeli Mersin Limanı Kapasite Artırım Projesi’ne başlamadan önce şehrin liman kaynaklı trafik sorununu çözecek olan 27 milyon dolar bütçeli Kapılar Projesi yatırımların da hızla devam ettiğini aktaran Van Daele: “Lojistik sektörü her geçen gün gelişmektedir.

Deniz taşımacılığındaki artan talep ve diğer ticari dinamiklerle birleştiğinde, bugün gelinen noktada gemi boyları büyümekte ve tek seferde daha çok konteyner yüküne hizmet verilmektedir. Biz de MIP olarak, küresel rekabet gücümüzü koruyacak ve artıracak projeler üzerine yoğunlaşmaktayız.

Dünyanın en büyük gemilerine hizmet verebilmek, bölge ekonomisi kalkındırmak ve ülkemize en iyi şekilde hizmet verebilmek için EMH II projesini kısa süre içerisinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Mevcut durumda 2,6 milyon TEU olan konteyner elleçleme kapasitesini EMH II projesi ile 3,6 milyon TEU’ya çıkaracağız. Böylelikle aynı anda iki mega gemiye hizmet verebilecek imkana ulaşabileceğiz” diye konuştu.