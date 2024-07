MMA Academy’nin güncel dijital pazarlama eğitimleri başlıyor

MMA üyelerine dijital pazarlama, yapay zeka ve daha birçok konuda derinlemesine bilgi edinme fırsatı tanıyan geniş bir eğitim yelpazesi sunan MMA Academy, MMA Global üyelerinin modern pazarlama dünyasındaki en son gelişmeleri takip etmelerini ve bu alanda yetkinliklerini artırmalarını hedefliyor. MMA Türkiye, websitesindeki platformunda bir araya getirdiği çeşitli eğitim programları ile üyelerin bilgi birikimlerini güçlendirmelerine yardımcı oluyor.

MMA MEA CEO’su Melis Ertem, “MMA Türkiye ve MMA MEA’nın en önemli yapı taşlarından biri olan MMA Academy ile küresel modern pazarlama sektörüne nitelikli insan gücü kazandırma vizyonumuzu gerçekleştirmek için adım atmaktan gurur duyuyoruz. MMA Academy’de yer alan eğitim programları sayesinde, özellikle üye şirket çalışanlarımızın sektörün dünya genelinde ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip, güncel bilgilerle donanmış profesyoneller olmaları ilk hedefimiz. MMA Academy'de, bu yıl itibariyle modern pazarlamanın her alanında uzmanlaşmak isteyenlere farklı seviyelerde eğitim ve gelişim imkanı sunacağız. Katılımcılar, dijital pazarlama stratejileri oluşturmadan, pazarlama verilerinin toplanması ve analizine, yapay zekanın en son uygulamalarından pazarlama teknolojilerine kadar dünyanın pazarlama alanında konuştuğu en son gelişmeleri her an her yerde öğrenme imkanı bulacaklar. Kısacası MMA Academy kendini geliştirmek isteyenlerin tek tıkla ulaşabileceği, piyasadaki onlarca eğitim arasında kaybolmadan seçilmiş, güvenilir, markalı, güncel eğitimleri bulabileceği bir durak olacak.” dedi.

Meta eğitimleri

MMA Academy, MMA Türkiye üyeleri ve üye şirket çalışanları için başlangıç ve orta seviyede 21 modülden oluşan Meta Blueprint Eğitim Programlarını MMA Academy platformu üzerinden sunuyor. Katılımcılar dünya genelinde canlı olarak gerçekleştirilen workshoplara MMA Academy platformunun eğitim sekmesi üzerinden katılma imkanı da buluyor. Meta Blueprint teknoloji eğitimi sertifika programları; Meta teknolojilerinden reklam yönetimi ve kampanya planlamaya, hedef kitleyi daha iyi tanıyarak doğru kampanya tasarlamaya ve son olarak ölçümlemeye kadar uzanan önemli stratejik gelişim imkanı veriyor.

Ücretsiz YZ eğitimleri 29 Temmuz’da başlıyor

MMA Global, üyelerine özel, 5 gün sürecek, ücretsiz YZ eğitimleri 29 Temmuz'da başlıyor. İlki geçtiğimiz Kasım ayında, ikincisi Nisan ayında düzenlenen ve NPS’i (Net Promoter Score) tam 73 çıkan "Decoding AI for Marketing" eğitimlere üye şirketlerin tüm çalışanları katılabiliyor. Eğitimler saat 19:00-21:00 arasında verilecek. Decoding AI for Marketing programı, pazarlamacılara yapay zekanın güçlü ve zayıf yönlerini, gerçek hayattan örnekler ve uygulamalı alıştırmalarla anlatıyor. Rex Briggs & Caleb Briggs tarafından yazılan ve MMA Global tarafından sunulan eğitimde, büyük dil modelleri, YZ ile görsel üretimi, YZ risk skorlaması gibi konular ele alınıyor. Eğitimi bitiren katılımcılara “The AI Conundrum” kitabı ve MMA Global sertifikası veriliyor. Programda Büyük Dil Modellerine Giriş, DALL-E & Midjourney ile Görsel Oluşturma, Yönlendirme Teknikleri, Veri ve Görüntü Analizi ve Sorumlu YZ ve YZ Risk Değerlendirmesi eğitimleri yer alıyor.

Katılımcılar, MMA Academy’de yer alan eğitim, webinar ve workshoplar ile Dijital Pazarlamanın Temelleri, İleri Düzey Sosyal Medya Stratejileri, Veri Tabanlı Pazarlama, Reklamcılıkta En İyi Uygulamalar, Dijital Pazarlamadaki Yeni Trendler gibi eğitimler alarak dijital pazarlamanın temelleri ve en iyi uygulamalar hakkında derinlemesine bilgi edinirken dijital stratejiler oluşturma ve uygulama konusunda beceriler kazanacak; Facebook ve Instagram gibi platformlarda etkin sosyal medya yönetimi ve strateji geliştirme konusunda uzmanlaşacak, sosyal medya kampanyalarının performansını analiz edebilme ve iyileştirme becerisi kazanırken, pazarlama verilerini toplama, analiz etme ve bu verilerden anlamlı içgörüler elde etme yeteneği geliştirecek, veriye dayalı pazarlama kararları almayı öğrenecekler.

MMA Academy tarafından geçtiğimiz ay Think With Data ile MMA Türkiye üyelerine ve MMA Türkiye Yönetim Kurulu’na "Pazarlamada GEN AI" çevrimiçi eğitimi ve MMA Türkiye eğitim komitesinin katksııyla “Pazarlamada Çerezsiz Dünya" eğitimi düzenlenmişti. Pazarlama alanında yapay zeka eğitimi, ilerleyen günlerde tekrar edilecek.