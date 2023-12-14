MNG Kargo, logosunu yeniledi

MNG Kargo, ekim ayında dünyanın önde gelen lojistik şirketi DHL tarafından satın alınması için yapılan anlaşmanın tamamlandığını duyurmuştu. Şirketin köklü geçmişi ve güçlü müşteri ilişkileri, DHL'in küresel lojistik uzmanlığıyla birleşerek, müşterilerine daha geniş kapsamlı, hızlı ve etkili hizmetler sunma fırsatını beraberinde getirecek. MNG Kargo, bu değişim rüzgarını şirket logosuna da taşıyarak marka imajında yeniliğe gitti. MNG Kargo logosunun yanında bundan böyle, DHL’in kurumsal logosu “A Company of DHL” ibaresiyle yer alacak.

“DHL ile yaratacağımız güçlü bir geleceği temsil ediyor”

MNG Kargo’nun karakteristik renkleriyle, DHL’in ikonik sarı ve kırmızı renklerinden oluşan logosunun bir araya gelmesinin güçlü bir geleceği simgelediğini belirten MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Veysi Armağan Kesen, “Yeni logomuz, DHL ile yaratacağımız güçlü bir geleceği temsil ediyor. MNG Kargo'nun köklü geçmişi ve DHL'in küresel uzmanlığı arasında kurduğumuz bu köprü, müşterilerimize daha rekabetçi ve yenilikçi lojistik çözümleri sunmamıza olanak tanıyor. DHL eCommerce’in yaygın global ağını ve dijital uzmanlığını MNG Kargo’nun yerel kimliğiyle birleştiren DHL Group, Türkiye pazarındaki büyüme potansiyelinden faydalanmayı hedefliyor. Bu güçlü birlikteliği temsil eden yeni logomuz ile küresel pazarda daha güçlü bir konumda yer almayı amaçlıyoruz.” dedi.