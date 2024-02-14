MNG Kargo'da üst düzey atama

2018 yılından bu yana MNG Kargo’da görev alan ve son olarak Denetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Seda Armağan, 12 Şubat 2024 tarihi itibarıyla İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Kariyerinde 19. yılını dolduran Seda Armağan, İstanbul Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına bağımsız denetçi olarak başladı. Uluslararası denetim ve danışmanlık firması KPMG Danışmanlık bölümünde 11 yıl Kıdemli Yönetici olarak görev alan Armağan, görev süresi boyunca, farklı sektörlerdeki büyük şirketler için çeşitli danışmanlık görevlerinde rol aldı.

12 Şubat 2024 itibarıyla MNG Kargo İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenen Seda Armağan; kurum kültürü, işe alım, performans yönetimi ve ödüllendirme sistemleri, yetenek yönetimi ve organizasyon süreçlerine liderlik edecek.