Mobilfon’dan yenilenmiş teknoloji ile hem çevreye hem ekonomiye destek

Yenilenmiş cihaz pazarı dünya genelinde hızla büyürken, Türkiye’de de Mobilfon öncülüğünde bu alana ilgi giderek artıyor. Yeni bir akıllı telefon üretimi 85 kg karbon salınımı yaparken, yenileme süreci yalnızca 8 kg karbon salınımı ile gerçekleşiyor. Mobilfon, karbon salınımını azaltmak için yola çıkarak çevreye duyarlı tüketim anlayışını destekleyip, çok daha düşük enerjiyle yenilenmiş cihazları satışa sunuyor.

Daha fazla tüketiciyi bu dönüşümün parçası yapmayı hedefliyoruz

Yenilenmiş cihazlara olan talebin artışına dikkat çeken Mobilfon CEO’su Mustafa Kemal Turnacı,"Mobilfon olarak, sürdürülebilir teknolojiye katkı sağlama ve kullanıcılarımıza çevre dostu çözümler sunma hedefimizle sektördeki yenilenmiş cihaz talebini karşılamaktan gurur duyuyoruz. 30 yıla yaklaşan deneyimimiz ve güçlü altyapımızla, müşterilerimize yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda çevreye duyarlı seçenekler sunuyoruz. Yenileme süreçlerimizde kullanılan en son teknolojiler ve uluslararası veri güvenliği standartları sayesinde, kullanıcılarımız hem bütçelerine hem de gezegenimize katkıda bulunarak güvenle alışveriş yapabiliyor. Mobilfon olarak, 2024 yılında gerçekleştirdiği cihaz yenileme işlemleriyle 5 milyon kg karbon salınımını önledik. Bu oran benzinli ortalama bir araçla 28 milyon km yol yapıldığında veya 100 kişilik bir yolcu uçağının İstanbul’dan New York’a 23 defa gidip gelmesiyle ortaya çıkan karbon salınımına denk geliyor.

Türkiye’de 500 bin adete yaklaşan yenilenmiş telefon pazarının 1 milyon adedi aşması beklenen önümüzdeki dönemde, daha fazla tüketiciyi bu dönüşümün bir parçası yapmayı ve yenilenmiş cihazları günlük yaşantının vazgeçilmez bir unsuru haline getirmeyi hedefliyoruz. Sektördeki büyümemizi sürdürürken, müşterilerimizin eski cihazlarını güvenle değerlendirmelerini sağlıyor, güçlü iş ortaklarımızla onlara değerli fırsatlar sunmaya devam ediyoruz. Gelecekte, daha fazla iş birliği ve yenilikçi çözümlerle sürdürülebilir teknolojiye katkı sağlamayı amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kişisel veriler mobilfon ile güvence altına alınıyor

Eski telefonlarındaki kişisel verilerinin korunmasını isteyen kullanıcılar için güvenilir bir çözüm sunan Mobilfon, global iş ortağı Piceasoft ile yüksek standartlarda veri güvenliği sağlıyor. İş birliği kapsamında kullanıcıların, eski telefonlarındaki kişisel verilerinin

başkasının eline geçmesine ilişkin ilgili korkuları ortadan kaldırılıyor. Yenileme sürecinde cihazlardaki tüm verileri geri döndürülemeyecek şekilde silen Mobilfon, kullanıcılarına güvenli bir alışveriş ortamı sunuyor. Böylece, yenilenmiş bir cihaz tercih edenler, yalnızca bütçelerine ve çevreye katkıda bulunmakla kalmıyor; aynı zamanda kişisel verilerinin de korunduğundan emin olabiliyor.

Yeni telefona geçişte eski cihazlara değer kazandırıyor

Yeni telefon almak isteyen kullanıcılar için Mobilfon, sektördeki lider markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde eski telefonların değerlendirilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Turkcell, Türk Telekom, MediaMarkt ve Samsung gibi markalarla geliştirilen iş birlikleriyle, kullanıcılar eski cihazlarını Mobilfon’a satarak yeni telefon alımlarında indirim avantajı elde ediyor. Bu yöntem, eski cihazlara değer kazandırarak doğal kaynakları korurken, kullanıcıların bütçelerine katkıda bulunmalarını da sağlıyor.