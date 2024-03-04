Mogan Enerji’den 2,9 milyar lira halka arz büyüklüğü

Mogan Enerji halka arz büyüklüğü, 2 milyar 975,65 milyon TL olarak gerçekleşti. İş Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Şirket’in 1 TL nominal değerli payları 11,33 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 262 milyon 635 bin TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 2 milyar 975 milyon 654 bin 550 TL olarak gerçekleşti.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,47 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 13,77 katı talep toplandı. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 3,93 katı talep toplanmış oldu.

Halka arz sonucunda, 3 milyon 502 bin 171 adedi yurt içi bireysel yatırımcılar, 212 adedi yurt içi kurumsal yatırımcılar olmak üzere, toplam 3 milyon 502 bin 383 yatırımcının talebi karşılanacak şekilde dağıtım yapıldı.