  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Morgan Stanley’den dev işten çıkarma: Verimlilik hamlesi mi?
Takip Et

Morgan Stanley’den dev işten çıkarma: Verimlilik hamlesi mi?

Morgan Stanley yaklaşık 2.000 çalışanını işten çıkaracak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Morgan Stanley’den dev işten çıkarma: Verimlilik hamlesi mi?
Takip Et

Morgan Stanley'nin bu ay içinde yaklaşık 2.000 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, mali danışmanlar hariç olmak üzere şirketin işgücünün yüzde 2 ila yüzde 3'ünün azaltılması operasyonel verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Morgan Stanley'nin 2024 yılı sonunda dünya çapında 80.000'den fazla çalışanı bulunuyordu. Kaynak, işten çıkarmaların mevcut piyasa koşullarıyla ilgili olmadığını da söyledi.

Petrolde ateşkes ve Fed etkili olduPetrolde ateşkes ve Fed etkili olduEmtia Haberleri

 

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandıKüresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandıEkonomi

 

Şirket Haberleri
Teknoloji devi 6 binden fazla kişiyi işten çıkaracak
Teknoloji devi 6 binden fazla kişiyi işten çıkaracak
Nvidia ve General Motors'dan yapay zeka işbirliği
Nvidia ve General Motors'dan yapay zeka işbirliği
Borsada işlem gören Türkiye'nin dev tekstil şirketi konkordato talep etti!
Borsada işlem gören Türkiye'nin dev tekstil şirketi konkordato talep etti!
Exagate, Data Centre World London'da yoğun ilgi gördü
Exagate, Data Centre World London'da yoğun ilgi gördü
Boreas Teknoloji, Data Centre World London'da veri merkezi çözümleriyle öne çıktı
Boreas Teknoloji, Data Centre World London'da veri merkezi çözümleriyle öne çıktı
Baysu Arıtma, bu yıl da yüzde 30 büyüyecek
Baysu Arıtma, bu yıl da yüzde 30 büyüyecek