Morgan Stanley’den dev işten çıkarma: Verimlilik hamlesi mi?
Morgan Stanley yaklaşık 2.000 çalışanını işten çıkaracak.
Morgan Stanley'nin bu ay içinde yaklaşık 2.000 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.
İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, mali danışmanlar hariç olmak üzere şirketin işgücünün yüzde 2 ila yüzde 3'ünün azaltılması operasyonel verimliliği artırmayı amaçlıyor.
Morgan Stanley'nin 2024 yılı sonunda dünya çapında 80.000'den fazla çalışanı bulunuyordu. Kaynak, işten çıkarmaların mevcut piyasa koşullarıyla ilgili olmadığını da söyledi.