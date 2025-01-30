Movus Lojistik'in depo yatırımında yeni durağı İzmir

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Ülke genelindeki yatırımlarıyla lojistik sektöründe büyümesini sürdüren Movus Lojistik, Eskişehir, Ankara, Konya, Gaziantep ve Erzurum’dan sonra İzmir’de 17 bin metrekarelik yeni bir depolama alanını devreye alarak toplam kapalı alanını 350 bin metrekareye ulaştırdı. Hedeflerinin bu rakamı 500 bin metrekareye çıkarmak olduğunu belirten Movus Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Burak Köseler, hayata geçirmeyi planladıkları yeni yatırımların yanı sıra sektördeki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Cross docking depolama hizmeti sayesinde tedarik zinciri yönetiminde uçtan uca çözümler sunduklarını aktaran Köseler, teknolojik altyapıları, sürdürülebilir iş modelleri ve güçlü finans yapılarıyla inşaat, beyaz eşya, gıda, gıda ambalaj ve tekstil sektörlerine yönelik hizmet verdikleri bilgisini paylaştı. Önümüzdeki dönemde büyüme stratejilerinde değişikliğe gitme planları olduğundan bahseden Köseler, “Artık firmalar, insan kaynağı bulma ve yönetme konusunda zorluk yaşıyor. Bu nedenle operasyonel süreçlerini dış kaynaklardan karşılamaya daha sıcak bakıyorlar. Bu kapsamda Ankara’da bir havacılık firmasıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler çerçevesinde tedarikçi prosedürünü tamamlayarak personel desteği vermeye hazırlanıyoruz. Ayrıca bir seramik firmasıyla yaklaşık 150 kişilik işgücü desteği sağlamak da planlarımız arasında yer alıyor” diye konuştu.

Depolamanın yanı sıra yurt içi parsiyel, full truck, ekspres ve proje taşımacılığı hizmetleri de verdiklerini ifade eden Köseler, toplam 2 bin 500 tırlık araç havuzlarıyla yıllık ortalama 40 bin sefer yaptıklarını vurguladı. Lojistik operasyon ve destek süreçlerini kendi yazılım ekipleri tarafından oluşturulan yazılımlar ile takip ettiklerini belirten Köseler, “Kendi geliştirdiğimiz yazılımlarımız ile sıfır hata ve yüzde yüz müşteri memnuniyeti hedefliyoruz. Sektörün geleceğinin yazılıma bağlı olduğu, yazılımın entegre olmadığı süreçlerin avantajlarını yitireceği düşüncesi ile şirketimizin tüm alanlarını kendi yazılım ağımız ile örme çabasındayız” dedi.

Kritik şehirlerde yatırımlarını sürdürecek

Son olarak İzmir’de devreye aldıkları yeni tesisleriyle, 600 kişilik istihdam sağladıklarının altını çizen Köseler, kısa vadede birkaç kritik şehirde yatırımlarını sürdürmeyi planladıklarını vurguladı. Burak Köseler,“2024 yılı şirketimizin en yüksek ciro, metrekare, personel sayısı ve karlılığa ulaştığı dönem oldu. Yaklaşık yüzde 90 büyüyerek 1 milyar TL’lik ciroya ulaştık” ifadelerini kullandı.

“UTTS sektörde dönüşüm yaratacak”

Sektörde yeni düzenlemeyle kamyon ve tırlara istasyondan yakıt alma zorunluluğu getiren Ulusal Taşıma Takip Sistemi (UTTS) uygulanmasının, özellikle nakliye maliyetleri üzerinde büyük bir etki yaratacağını vurgulayan Burak Köseler, “UTTS, nakliye maliyetlerini yukarı çekecek. Ancak bu düzenleme sektörde dengeleri yeniden sağlayacak. Son üç yıldır artan yatırım maliyetleri nedeniyle lojistik firmaları tır ve dorse yatırımlarını durdurdu. Önümüzdeki dönemde nakliye maliyetlerinin yükselerek belli bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Böylece artık yatırım yapabilir konuma yükselebiliriz. Ama tabii ki bu durum enflasyonist bir ortam yaratır” açıklamasında bulundu.